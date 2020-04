Artistas se reúnem em vídeo e cantam parabéns para Brasília

Era para ser só um Parabéns pra você, mas num resgate de emoções e lembranças, a cantora Renata Jambeiro resolveu improvisar. Aos 38 anos, a artista, nascida e criada na capital, recitou um poema como sua declaração de amor a Brasília, que completa 60 anos nesta terça-feira (21).

Numa iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), Renata e outros 23 artistas da cidade, entre músicos, poetas, cineastas, cantores e atores, se uniram para, cada um de sua casa, gravar um vídeo deixando uma marca para as festividades virtuais – enquanto as presenciais estão temporariamente suspensas, durante o período de pandemia mundial.

“É um jeito de estarmos ligados, conectados e simbolicamente abraçados entre nós e ao público nessa homenagem a Brasília”, explica Renata, que cantou na festa do cinquentenário da cidade, em 2010.

Já estão nessa barca Manassés, Seu Estrelo, Célia Porto, Paraná, Nilva de Souza, Vladimir Carvalho, Marcelo Sena, Renato Matos, Sérgio Duboc, Felipe Gracindo, Jonatas Caloro, Hellen Dieb, Dhi Ribeiro, Marquin, Nicolas Behr, Noelia Ribeiro, Wellington Abreu, Vicente Sá, Japão, João Antônio, Leandro Rocon, Martinha do Coco e a dupla Zé Mulato & Cassiano.

Agora é sua vez. Dê o play e cante conosco esses parabéns para a cidade.

