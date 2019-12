O grupo Bagagem Cia de Bonecos apresenta peça de teatro de bonecos em praça pública. Trabalho de teatro de Bonecos que tem como referência tradição brasileira do período colonial de comemorar o natal com uma encenação teatral. Aqui unimos o folguedo folclórico – As Pastorinhas – à encenarão do Auto de Natal com muita ternura e alegria. A montagem é executada com bonecos de vara, trilha composta de músicas folclóricas alusiva ao período, música clássica e cenário móvel que ambienta as cenas.

Ficha técnica

Gênero: Teatro de Bonecos

Versão e narração: Leda Carneiro

Direção: Airton Masciano

Elenco: Airton Masciano

Arthur Costa

Cristiano Alves

Eudes Leão

Katianne Leão

Heitor Nascimento

Apoio Técnico: Wesley Barbosa.

Bonecos, figurinos e cenografia: O grupo

Serviço

Local: Praça da Q. 40 S/Central Gama

Dia: 23/12/2019

Horário: 18:00

Contato: 61- 3556-6606

Classificação Livre

Acesso gratuito

Com informações do grupo Bagagem Cia de Bonecos – 19/12/2019