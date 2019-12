Censo Escolar mostrou queda em evasão na educação básica

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os indicadores de fluxo escolar na transição 2016/2017 mostram que a evasão escolar na educação básica diminuiu em comparação com o último levantamento de fluxo escolar, feito em 2014.

Conforme o levantamento, a taxa de evasão no último segmento do ensino fundamental caiu de 5% para 4,3%, na transição dos anos 2016 e 2017. Para o mesmo período, no ensino médio passou de 11,1% para 9,1%. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a taxa de repetência passou de 7,4% em 2014 para 7,1% em 2016 e a evasão escolar caiu 0,1%, atingindo 1,5% em 2016.

Esses indicadores referem-se à situação do aluno ao final de um período letivo, sendo apurado diretamente pelo Censo Escolar. Tais dados são calculados com base em uma metodologia de acompanhamento da trajetória dos estudantes e avaliam a transição do aluno entre dois anos consecutivos.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil