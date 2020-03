Concurso selecionará desenhos de estudantes para livros didáticos

Criar um desenho inspirado na Bandeira Nacional: essa é a proposta do 1º Concurso “Sua Arte no Livro Didático”, destinado aos alunos do Ensino Médio oriundos de escolas públicas. A previsão é de que as artes escolhidas sejam impressas na quarta capa dos livros didáticos do Ensino Médio distribuídos para os estudantes em 2021. As inscrições estarão disponíveis até o até o dia 15 de abril. O concurso é realizado pelo Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica – FNDE

Os cinco melhores colocados – sendo um de cada região do Brasil – ganharão um computador. Já os que ficarem em segundo lugar receberão um tablet. Todos os selecionados irão a São Paulo para a cerimônia de premiação do concurso, que irá acontecer na Bienal do Internacional do Livro. O resultado da competição deverá ser anunciado no dia 3 de agosto.

A responsabilidade das inscrições dos estudante fica por conta dos diretores escolares, também responsáveis pelo envio dos desenhos em formato JPG, JPEG ou PNG, com tamanho máximo de 2 megabytes. É admitida a participação de até dois alunos por instituição e apenas uma arte por estudante inscrito. O link para envio das informações é http://pddeinterativo.mec.gov.br/ . Já o edital pode ser consultado clicando aqui .

Fazem parte da Comissão Avaliadora: um aluno da rede pública maior de 12 anos que não esteja participando do concurso; um ilustrador profissional e três representantes do FNDE. Entre os critérios considerados estão: criatividade, contemporaneidade, harmonia estética, autenticidade e expressividade.

Os livros com os desenhos integram o conteúdo do PNLD – Programa Nacional do Livro e Material Didático, responsável pela distribuição de obras didáticas, literárias e pedagógicas para alunos e professores das escolas públicas de educação básica no Brasil.

Confira, abaixo, o cronograma completo do concurso:

Inscrições: até 15 de abril de 2020.

Divulgação preliminar dos resultados: 15 de junho.

Prazo para interposição de recurso: 16 a 25 de junho.

Divulgação do resultado final: 3 de agosto.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil