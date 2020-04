CORONAVÍRUS: Nós do Gama Cidadão apresentamos um guia com medidas e soluções para o enfrentamento do Covid-19

Soluções digitais para empresas e o cidadão

– Em tempos de quarentena, uma startup de Brasília criou o “QR CODE MENU” (cardápio digital), a solução é uma ferramenta online gratuita que oferece, na palma da mão, um menu de possibilidades para aumentar as vendas usando a internet. Saiba mais através do site: https://qrcodemenu.com.br/login Ou ligue para: 61 98463-3314

– O Rappi é um aplicativo de entregas muito interessante e eficiente. Ele permite fazer compras via app, em supermercados próximos, farmácias ou até mesmo lojas de artigos para pets. Baixe agora para seu Android: https://bit.ly/2UUGsAL Existe também versão para iPhone.

– O Uber Eats é uma plataforma de pedidos e entrega de alimentos online. Baixe aqui para Android: https://bit.ly/3e92GXq ou na Apple Store para seu iPhone.

– Saiba como os donos de restaurantes, bares, pizzarias e similares estão mudando o rumo dos seus estabelecimentos usando o Delivery ou Take Away. Acesse e confira: https://bit.ly/2ycr1uR

– Apoio do Governo do DF (Conecta Cultura garante recursos para socorrer artistas do DF); Veja o edital, clique aqui: https://bit.ly/2XkKMuG ou veja a matéria: https://bit.ly/2VdNMqi

– Assessoria e consultoria jurídica aos empresários e sociedade civil, de forma gratuita. Ligue para: 9.8123-2985, Dr Leonardo Rangel – OAB DF 28945 ou acesse o site: https://rangeladv.negocio.site/

Soluções da área de Saúde

– App criado pelo Ministério da Saúde com o nome “Coronavírus – SUS”, trás informações sobre o Covid-19. Baixe aqui para Android: https://bit.ly/2XnNek8 ou vá na Apple Store e baixe para seu iPhone.

– App “Symptomate” é um aplicativo que ajuda a analisar seus sintomas para saber qual doença você tem. Após uma espécie de entrevista feita por meio de questões de múltipla escolha, ele determina se você deve ou não procurar atenção médica e, ainda, sugere alguns dos diagnósticos mais prováveis. Em tempos de Covid-19, o aplicativo pode ser útil para verificar em uma plataforma digital, validada por médicos, os sintomas que um indivíduo apresenta. Baixe aqui para Android: https://bit.ly/3aY7e0C ou na Apple Store para iPhone.

Ajuda de cesta básica e auxílio do Governo Federal

– Renda básica Cidadã: Caixa lança aplicativo para auxílio de R$ 600;

Saiba como acessar e baixar: https://bit.ly/2yIdkEj. Veja como é simples se cadastrar: https://youtu.be/8OaApOjdUfQ

– Álcool em Gel, entrega em Brasília – R$ 12,00 ou retirada na loja.

Se cadastrando você ainda ganha R$ 5,00 de desconto na primeira unidade que acaba saindo por R$9,99 o refil de 450 ml. Saiba mais acesse: http://farma-brasilia.paginas.site/

Ou ligue para: 61 9.9687-7237 61 3256-2925 @farmabrasilia.df na 709/909 Sul

– Máscaras de proteção: um grupo de mulheres de áreas rurais assistidas pela Emater-DF em várias regiões administrativas do DF estão vendendo máscaras de proteção. Os preços variam na média de R$ 5 à R$ 15 a unidade. Saiba mais, acesse: https://bit.ly/2UXjZ6a

Priscila Cutrim (Tabatinga, núcleo rural de Planaltina-DF)

Telefone (61) 98174-1436

Instagram: @pricutiatelie

Josi Camargo (Caub I, área rural do Riacho Fundo I)

Telefone: (61) 99633-2063

Instagram: @josyb.camargo

Alane Oliveira (Núcleo Rural Capão da Erva, no Paranoá)

Telefone: (61) 99506-7474

Instagram: @mascarasdf8

– Máscaras de proteção – Estão sendo construídas pelo Espaço Maker do Centro de Ensino Médio Integrado (Cemi), no Gama. Informação: 61 98146-9251 / 61 9.9839-2019 / 61 9.9222-9360 Prof. Coordenadora do Espaço Make Cemi Gama, Marília

– Para ampliar o acesso às informações sobre o coronavírus para as pessoas com deficiência auditivas (perda auditiva), o portal Gama Cidadão juntamente com a equipe da Rybená trabalha para que essas informações cheguem a todos de forma inclusiva. Vídeo com intérprete de Libras, clique aqui! https://youtu.be/KnD6swaBTLk ou navegue no portal Gama Cidadão: https://www.gamacidadao.com.br/

– Governo de Brasília divulga reforços da prevenção e medidas de segurança para evitar o contágio pelo coronavírus. As orientações foram adotadas com base em informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), nesta quarta-feira (09/04). https://bit.ly/2JQ5HOf ou nos telefones: 190 / 193 / 199 ou no celular 61 9.9260-1041 para vídeo chamada para as pessoas com deficiência.

– Devido à pandemia de coronavírus, o governo do Distrito Federal restringiu o atendimento presencial nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas). Com isso, a solicitação de serviços – como a entrega de cestas básicas – será feita por telefone. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Ao todo, 16 novas linhas telefônicas foram disponibilizadas para a comunidade.

[Cesta básica emergencial] [Auxílio por morte] [Informações urgentes para casos de violação de direitos]

Confira os novos números disponíveis:

Arapoanga – 99450-8372

Brazlândia – 99450-8450

Ceilândia Norte – 99450-9264

Ceilândia Sul – 99450-8801

Estrutural – 99450-9725

Gama – 99450-9219

Itapoã – 99450-7072

Paranoá – 99450-8834

Planaltina – 99450-8795

Recanto das Emas – 99450-8862

Riacho Fundo II – 99450-9182

Samambaia – 99451-1915

Samambaia Expansão – 99450-9813

Santa Maria – 99450-9744

São Sebastião – 99450-8838

Sobradinho – 99450-9666

http://www.df.gov.br/cestas-emergenciais/

– Espaço de acolhimento no DF para população em situação de rua (Todos os endereços ficam no Plano Piloto);

Autódromo Nelson Piquet

Movimento Eureka (906 Norte)

Creas Diversidade (614/615 Sul)

Centro Pop (903 Sul)

– Natural Gás – Tele-Entrega e Atendimento 61 3022.2222 ou 3481.9797 ou pelo App http://naturalgasdf.com.br/

A elaboração desse guia é uma realização do portal Gama Cidadão.