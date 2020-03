Cursos gratuitos de capacitação profissional para mulheres em vulnerabilidade estão disponíveis

O Ministério da Educação em parceria com Institutos Federais disponibilizará cerca de 5,4 mil vagas em cursos de formação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade social, em quatro estados brasileiros de três regiões do país: Amapá e Rondônia (Norte), Maranhão (Nordeste) e Minas Gerais (Sudeste).

De acordo com as necessidades educacionais e econômicas de cada região, as aulas serão ministradas nos próprios institutos com a previsão de início para o mês de março, finalizando até a primeira quinzena de maio. A expectativa do MEC é expandir os cursos para outras regiões.

Sobre as instituições e vagas

Serão 520 vagas para mulheres ribeirinhas, negras, quilombolas e indígenas no Instituto Federal do Amapá ( IFAP ). A instituição também planeja, a médio prazo, promover cursos de microempreendedora individual, operadora de resíduos sólidos, entre outros.

Já o Instituto Federal de Rondônia ( IFRO ) oferece 600 vagas para os cursos de cuidadora infantil, de idosos, padeira, esteticista facial, maquiadora e operadora de processamento de pescado.

E o Instituto Federal do Sul de Minas disponibiliza 1.800 vagas para cursos de copeira, costureira, cuidadora de idosos, depiladora, garçonete e informática .

No Maranhão, o IFMA tem 2.490 vagas para cursos de auxiliar administrativo, operadora de pescado, balconista de farmácia, dentre outras opções.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil