Em portaria, MEC autoriza antecipação de formatura dos estudantes de saúde

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a antecipação da formatura dos alunos dos cursos de Medicina , Farmácia , Enfermagem e Fisioterapia . A decisão foi publicada na edição desta segunda-feira (6) do Diário Oficial da União (DOU). A ação foi tomada para ajudar no combate à Covid-19.

Ao antecipar as formaturas, o MEC tem como objetivo reforçar o combate à pandemia e permitir que mais profissionais atuem nessa situação de emergência, segundo o secretário de Educação Superior do MEC, Wagner Vilas Boas de Souza.

Conforme a portaria do MEC, “a medida valerá enquanto durar a situação de emergência na saúde pública e servirá, exclusivamente, para atuação no combate ao novo coronavírus”.

Vale lembrar que, nem todos os estudantes serão contemplados. A portaria abrange o sistema federal de ensino, incluindo as instituições de ensino mantidas pela União e as privadas de educação superior. “Só poderão adiantar as formaturas os estudantes de Medicina que concluíram 75% do cronograma e alunos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, no momento em que cursarem a mesma porcentagem do ensino curricular obrigatório”, pontua o MEC sobre o adiantamento da formatura.

Seleção

O Ministério da Saúde será responsável pela seleção e alocação dos estudantes no combate à disseminação da Covid-19, dos médicos, enfermeiros, farmacêuticos e fisioterapeutas formados de forma antecipada.

A atuação dos profissionais será bonificada com o acréscimo de 10% na nota final do processo de seleção pública para o ingresso nos programas de residência. A certificação deverá ser emitida pela Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS).

De acordo com o MEC, a carga horária dedicada no combate à pandemia deverá ser computada pelas instituições de ensino para complementar o estágio curricular obrigatório.

*Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil