Empresários pedem reabertura do comércio e lojas do Gama

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, determinou o fechamento do comércio até 5 de abril, o decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do DF no dia (19), suspendendo o funcionamento de bares, restaurantes, casas noturnas e comércio em geral. Tais ações visam a prevenção do coronavírus (Covid-19). Os estabelecimentos flagrados funcionando tem recebido multas que varia de R$ 3,5 mil a R$ 12 mil.

O secretário executivo de relações institucionais do GDF, Valteni Souza, atendendo o pedido do presidente da Associação dos Micros e Pequenos Empresários do Gama – AMICRO-GAMA, Max Marcel, gravam vídeo no ato de entrega do ofício nesta sexta-feira (20).

Assista ao vídeo:

Da redação do Gama Cidadão – 30/03/2020