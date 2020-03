“Estar no Gama (DF) faz parte do nosso processo de expansão”, destaca diretor-presidente da Sicoob UniCentro Brasileira

Com instalações amplas, modernas e seguras, a Sicoob UniCentro Brasileira iniciou oficialmente as atividades da cooperativa no Gama (DF) no dia 02 de março de 2020. Localizada no edifício Centro Clínico Life Gama, EQ 47/49, projeção 04, setor Central, Gama (DF), a agência oferece atendimento personalizado e um portfólio completo de produtos e serviços financeiros aos cooperados da instituição.

“O Distrito Federal é uma área na qual a cooperativa apresenta um expressivo resultado. Estar presente no Gama (DF), que é uma importante região, faz parte do processo de expansão da Sicoob UniCentro Brasileira, que está entre as maiores cooperativas do Brasil”, destacou o diretor-presidente da instituição, Raimundo Nonato Leite Pinto.

O dirigente destacou ainda, o zelo da organização com o associado e com a sociedade: “estamos aqui não só para prover soluções financeiras, mas também agregar valor ao cooperado de forma ampla e genuína, além de desenvolver projetos sociais com afinco e responsabilidade, como nos é de praxe ao longo dos 27 anos da cooperativa”, frisou Raimundo Nonato Leite Pinto.

Clidenor Gomes Filho, presidente do Conselho de Administração da Sicoob UniCentro Brasileira, destacou as oportunidades de negócio e crescimento sustentável que a região apresenta. “A cooperativa tem um planejamento de expansão, tanto em área geográfica, como de ampliação de negócios e, vislumbramos aqui, no Distrito Federal, oportunidades cada vez melhores e palpáveis de crescimento”, afirmou Clidenor Gomes Filho.

De acordo com o superintendente da Sicoob UniCentro Brasileira no Distrito Federal, Marcos Dutra, a cooperativa planeja investir significativos valores no Gama (DF), estimulando o desenvolvimento da região ao disponibilizar soluções financeiras com melhores condições. “Essa é a nossa 5ª agência no Distrito Federal e, até 2023, queremos dobrar de tamanho, compondo uma rede de atendimento de 10 novas agências. Hoje, administramos cerca de R$ 420 milhões em ativos e queremos chegar a R$ 1 bilhão”, finalizou Marcos Dutra.

“Temos uma equipe competente e engajada, então convido a população gamense, em especial os profissionais da área da saúde, a conhecerem as nossas instalações e o jeito cooperativista de fazer negócios, que é mais justo e completo”, concluiu Ronaldo Barcelar, gestor da agência no Gama (DF).

A cooperativa

A Sicoob UniCentro Brasileira está presente nos estados de Goiás, Tocantins, São Paulo e no Distrito Federal. Atualmente, a cooperativa é composta por mais de 36 mil associados e administra mais de R$ 2,6 bilhões.

