Fies 2020: por conta do coronavírus, prazo foi estendido para validação de informações

O prazo para que estudantes selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ) possam validar as informações prestadas no momento da inscrição foi estendido para 30 dias. Até esse período, os candidatos poderão comparecer aos bancos para finalizar a contratação do financiamento.

Essa iniciativa do governo é para não prejudicar os estudantes por conta da atual situação que o Brasil enfrenta contra o novo coronavírus (Covid-19). A medida foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU), desta semana.

De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o prazo para aditamentos dos contratos firmados até o segundo semestre de 2017 vai até o dia 30 de abril. Caso o estudante não consiga comparecer ao banco dentro desse período, deve solicitar junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), de sua instituição de ensino, a retomada do processo após o retorno das atividades bancárias.

Fies

O Fies é o financiamento do governo federal destinado a estudantes brasileiros que não têm condições de arcar com os valores das mensalidades de um curso de graduação . O valor do financiamento é feito com base na renda do candidato. O programa é dividido em duas modalidades: com juro zero, Fies, e a oferecida pelos bancos, mas com recursos públicos em que há cobrança de juros, o P-Fies.

O pagamento é iniciado após a conclusão do curso. Para participar do Fies é preciso ter feito alguma edição do Enem a partir de 2010 e obtido uma média igual ou superior a 450 pontos na soma das provas objetivas e maior que zero na redação. A renda familiar per capita para concorrer na modalidade Fies é de até três salários mínimos, já para o P-Fies o teto é de cinco salários mínimos.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil