*Flamengo chega ao Catar com concentração total no primeiro jogo*

O Clube de Regatas do Flamengo aterrissou neste sábado em Doha, três dias antes da estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA Catar 2019 apresentada por Alibaba Cloud. O time brasileiro, que garantiu a classificação ao ganhar a Copa CONMEBOL Libertadores, enfrentará o Al Hilal FC ou o ES Túnis na semifinal da próxima terça-feira, 17 de dezembro, às 20h30 (horário local) no Estádio Internacional Khalifa.

O Flamengo venceu a sua segunda Copa Libertadores em novembro, derrotando o River Plate, da Argentina, por 2 a 1 na final e, em seguida, conquistou o título da Série A do Campeonato Brasileiro. Milhares de torcedores rubro-negros são esperados em Doha.

“Esta é uma competição que reúne clubes campeões e está cheia de jogos difíceis. Representaremos aqui em Doha uma nação com mais de 40 milhões de torcedores. Estamos muito felizes por jogar um Mundial de Clubes e tentaremos encerrar esse ano especial com mais um título”, disse o capitão da equipe, Éverton Ribeiro.

Caso Flamengo e Liverpool FC vençam as suas respectivas semifinais, a torcida poderia ver uma reedição da final da Copa Intercontinental de 1981, uma precursora da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Na ocasião, o Rubro-Negro saiu vitorioso de Tóquio, no Japão, ao derrotar os ingleses por 3 a 0.

“Estamos contentes por representar o Flamengo e o Brasil em um torneio de alto nível aqui no Catar. Muitos falam de um possível confronto contra o Liverpool, mas precisamos de concentração para o primeiro jogo. Não me interessa nada além disso no momento. Temos equipe para conquistar mais uma taça, mas precisamos de muito foco e trabalho aqui em Doha. Foi assim que vencemos a Libertadores e o Brasileirão”, acrescentou o técnico português Jorge Jesus.

Ingressos para o torneio estão disponíveis em FIFA.com/tickets, incluindo aqueles para a estreia do Flamengo na competição no dia 17 de dezembro. As entradas têm preços acessíveis em três categorias, variando entre QAR 25 para os da Categoria 3 nos três primeiros dias de jogos e QAR 400 para os da Categoria 1 na rodada dupla que inclui a decisão do terceiro lugar e a final.

O empresário brasiliense e cartola de futebol, Luís Felipe Belmonte e família desembarcou em Doha para assistir os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes.

Com informações do FIFA Media Office – 16/12/2019