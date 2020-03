Grupo Embaraça leva o espetáculo “Ramal 003” para o Gama

Nos próximos dias, “Ramal 003” ocupa os palcos do Gama. Nos dias 14 e 15 de março, sábado, às 20h30, e domingo, às 19h, as atrizes Fernanda Jacob e Tuanny Araujo levam a peça para a Cia. Lábios da Lua (Setor Sul do Gama). Até o fim do mês, o espetáculo também passa por Taguatinga, Asa Norte e Vila Telebrasília. As sessões têm preços populares: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

“Ramal 003” mostra com comicidade o dia a dia de um escritório quase convencional. Telefonemas, e-mails e carimbos dividem espaço com a principal tarefa realizada ali: a organização do mundo. Neste secretariado celestial, Carmen e Dorotéia são responsáveis pelo Setor Planeta Terra e supervisionam o que acontece aqui, auxiliando assim a Deusa no comando do universo.

“A peça nasce do questionamento: ‘E se Deus fosse uma mulher preta?’. Acreditamos que poucas pessoas fazem essa pergunta. Então, criamos uma narrativa que trata com muita naturalidade essa possibilidade. Assim, por meio do riso, tornamos a crítica e o discurso mais acessíveis”, explica Fernanda Jacob.

Com uma linguagem diferente de outras montagens como “Pentes” e “Afeto”, “Ramal 003” é um convite para conhecer uma outra face de criação do grupo. Na narrativa, duas personagens fictícias, ambas protagonistas, formam uma dupla de contraste que possibilita um jogo cômico com princípios da palhaçaria.

Outro ponto que chama atenção no espetáculo é a forma como o grupo trabalha a comicidade além dos estereótipos.

Criada em 2017, a montagem volta após curta temporada na época de estreia. Além de ser chance de ver (ou rever) “Ramal 003” – contemplada com o edital de circulação do Fundo de Apoio à Cultura do DF –, o retorno da peça também é um chamado para o riso em tempos tão difíceis.

“Sabemos que 2019 foi um ano intenso e desgastante coletivamente, então, tentar deleitar-se com momentos de prazer e bom humor por meio do riso, cuja linguagem é tão potente e acessível, também nos fortalece”, completam.

Grupo Embaraça

O Grupo Embaraça surgiu em 2012, na Universidade de Brasília, quando atrizes negras se uniram para levar aos palcos dramaturgias que atravessavam a negritude.

As fundadoras, Fernanda Jacob e Tuanny Araujo, atuam, escrevem, dirigem e coordenam todas as fases de criação dos trabalhos e já levaram para os palcos da cidade os espetáculos “Calamatraca”, “Pentes” e “Afeto”.

Com processos criativos multifacetados, o grupo mergulha em histórias que por vezes partem de universos pessoais e que constituem memórias coletivas, para propor reflexões, figuras e narrativas constantemente silenciadas e apagadas. O teatro é dessa forma o terreno que as artistas encontram para traduzir por meio de uma linguagem potente o que precisa ser dito.

Serviço

Espetáculo “Ramal 003” com o Grupo Embaraça

Dias 14 e 15 de março, sábado, às 20h30, e domingo, às 19h, na Cia. Lábios da Lua (Quadra 4, Lote 16, Loja C/D, Setor Sul do Gama; 3384-7802).

Tradução de libras: dia 14 de março.

Dias 17 e 18 de março, terça, às 15h, e quarta, às 20h, no Teatro Paulo Autran (Sesc Taguatinga Norte, CNB 12, Área Especial 2/3; 3451-9103).

Tradução de libras: dia 17 de março.

Dias 21 e 22 de março, sábado, às 20h, e domingo, às 19h, na Casa dos 4 (708 Norte, Bloco F, Loja 42; 3263-2167).

Tradução de libras: dia 21 de março.

Dias 28 e 29 de março, sábado, às 20h, e domingo, às 19h, no Espaço Pé Direito (Rua 1, Lote 23, Vila Telebrasília).

Tradução de libras: dia 28 de março.

Todas as sessões custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Classificação indicativa livre. Informações: 98127-8667.

Ficha Técnica

Texto e Direção: Tuanny Araujo e Fernanda Jacob

Elenco: Fernanda Jacob e Tuanny Araujo

Participação especial: Ana Luiza Bellacosta

Provocadora Cênica/Circense: Elisa Carneiro

Direção musical: Fernanda Jacob

Banda: Anne Caroline Vasconcelos, Léo Ribeiro, Larissa Umaytá e Ramiro Galas Iluminação: Manu Maia

Arte Gráfica: Keka Balduíno

Assessoria de imprensa: Maíra de Deus Brito

Cenário: Marley Oliveira

Figurino: Tuanny Araujo e Fernanda Jacob

Costureira: Neide Oliveira

Tradução de Libras: Maleta Cultural

Produção: Carvalhedo Produções

Diretora de produção: Tatiana Carvalhedo

Duração do espetáculo: 1h20

Com informações da Assessoria de Comunicação do Grupo Embaraça/Ramal 003 – 10/03/2020