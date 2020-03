A Campus Party BSB é a segunda maior campus do país, perdendo apenas para São Paulo em número de campuseros. Na Campus Party BSB sempre há inovação, no entanto, não falta tradição em áreas sempre defendidas pela organização e por seu presidente, Francesco Farrugia.

Inovação de 2020

A Campus Party BSB tem muito capital de inovação e esse ano a inovação vem através da Game Jam, um desafio, similar a um hackathon, que fará com que os participantes criem um jogo digital; porém, ainda não sabemos qual será o tema da Game Jam, o que sabemos é que Brasília tem um bom mercado de desenvolvimento de games que, com certeza, mandará representantes para o evento para pescar talentos.

Ainda na área de inovação, o tema central da Campus Party BSB desse ano é Tranformação Digital dos Serviços Públicos que casa perfeitamente com o Fórum Internacional de Cidades Inteligentes. Essa será a primeira edição do fórum, edição que contará com a participação de urbanistas, engenheiros, representantes da sociedade civil e do estado. Vale lembrar que essas participações realçam a importância de tal tema para o mundo globalizado.

Tradição da Campus BSB

A Campus Party tem tradição em temas como empreendedorismo, tecnologia e educação.

Sebrae

Sebrae em parceria com o Programa de Incentivo ao Empreendedorismo Digital do Instituto Campus Party trará a Fábrica de empreendedores para dentro da Campus Party BSB. Essa iniciativa busca difundir conhecimentos de negócios para microempreendedores, microempresas e, até mesmo pequenas empresas, através de atividades para diversos estágios de empresas, desde a criação até o desenvolvimento de negócios.

O Sebrae esta abrindo um programa de investimento continuado com duração de 3 anos que foca em ajudar os jovens a terem acesso a dinheiro e as experiências repetidas de parceiros do Sebrae (Empresa Simples de Crédito). Juros de 4% ano, lembrando que a inflação está em 3%. Processo menos burocrático, graças ao trabalho do ministério da economia, que segundo o presidente do Sebrae nacional está ajudando o país a ser mais civilizado do ponto de vista econômico. Uma das coisas que atrapalha o país é a burocracia, ou melhor, nas palavras de Francesco Farrugia: “LA PUTA BUROCRACIA DE MERDA”.

Include

Include é um projeto do Instituto Campus Party que vem sendo divulgado aqui no Gama Cidadão desde 2018; Esse é um projeto que democratiza o conhecimento e conhecimento cresce quando compartilhado. Hoje o projeto Include conta com mais de 7000 polos e mais de 500 universidades parceiras.

No Distrito Federal o governo quer capacitar mais de 40 mil crianças e adolescentes para as profissões do futuro, projeto bastante ousado para um mandato. Para isso estão abrindo 13 (número da sorte pro PMDB) laboratórios na infraestrutura da administração pública. Algumas ONGs estão sendo comtempladas com o projeto, isso significa receber mais de 1500 itens para o laboratório.

Participe da Campus Party BSB 4ª edição

Pois é, depois de tantas informações tenho certeza que o leitor está querendo participar da Campus Party BSB 4. Tem programação gratuita e paga. Campus Open (Gratuita) funcionará entre os dias 30 de abril e 03 maio e a arena (parte paga) do dia 29 de abril ao dia 03 de maio. O evento será realizado no Estádio Mané Garrincha.

