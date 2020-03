Matrículas em faculdades EAD aumentaram nos últimos tempos

Diversos motivos levam os estudantes a optarem pela modalidade EAD, como a flexibilidade para estudar, a não necessidade de ir ao campus de ensino todos os dias e, a depender do curso, em turnos diferentes. Ainda há o perfil de alunos que confessam não ter mais paciência para trabalhos em equipe e outros justificam que se sentem deslocados em turma jovial.

Por isso, a preferência pelos cursos EAD têm aumentado. No último Censo da Educação A Distância, do Ministério da Educação (MEC), o Brasil já tem quase 1,5 milhão de pessoas que optaram por estudar na modalidade a distância.

A mestre em Educação e Contemporaneidade, pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Cíntia Dantas, 31, está no 4º semestre de Pedagogia EAD , na Uninassau. Para ela, estar novamente na sala de aula pesou na escolha da modalidade do seu curso. “Como é a segunda graduação e eu já estava trabalhando, não teria mais tempo e paciência para enfrentar o dia a dia na faculdade de novo”, alega a futura pedagoga.

Contudo, Cíntia ressalta que embora o curso EAD seja flexível – isto é, que o aluno estuda no horário que lhe convém – é preciso ficar atento ao comportamento pessoal para não cair na armadilha de se atrapalhar com os estudos. “Tem que ter muita disciplina porque o fato de ter o tempo que quiser para fazer as atividades, às vezes, atrapalha porque você vai deixando para a última hora. O material é disponibilizado no portal e você estuda por conta própria”, pontua.

Outra vantagem dos cursos EAD é que são mais baratos, pois para uma instituição manter um curso a distância não tem os mesmos gastos que teria se as aulas fossem presenciais. Já para o aluno, a economia é bem-vinda, isso porque não precisa gastar com deslocamentos, alimentação fora de casa e cópias de apostilas.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil