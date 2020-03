Morador se revolta com buraco espalhados pelas ruas do Gama

Segundo ele, nesta quinta-feira (05), o carro em que estava caiu em um buraco na entrada Sul da cidade. E mais uma vez seu carro empenou a roda e rasgou o pneu. Ele disse ainda que esteve na Administração Regional do Gama para fazer uma reclamação.

No ano passado a cidade do Gama virou destaque nacional no programa da Ana Maria Braga, MAIS VOCÊ, com o mesmo problema buracos. Clique aqui!

O certo é que o governador Ibaneis Rocha não está cuidando do que ele mesmo disse ser de sua propriedade depois que assumiu o comando do GDF. Durante um evento, ano passado, o governador do DF disse com todas as letras: “Agora os buracos tem dono, são de minha responsabilidade.”

Assim sendo denota-se que o governador Ibaneis Rocha não consegue cuidar nem do que é dele, que dirá cuidar do Distrito Federal.

E a pergunta que não quer calar: cadê a Operação Buraco Zero?

Da redação do Gama Cidadão – 05/03/2020