No dia mundial da voz, entenda a importância de cuidar da saúde vocal

Cada ser humano tem suas particularidades, uma delas é a voz. É possível reconhecer uma pessoa, somente por sua voz. Um exemplo disso são as figuras públicas conhecidas também pela sua potência vocal, como Cid Moreira, Silvio Santos e Galvão Bueno. Por ser uma característica tão marcante e importante, existe até uma data no calendário em que se comemora o Dia Mundial da voz. Anualmente, o evento acontece no dia 16 de abril.

A comemoração da data é importante e contribui com a conscientização das pessoas sobre os cuidados com a voz. Além disso, a data é marcada pelas campanhas de combate e prevenção às doenças que podem causar alterações na voz e fala, a exemplo do câncer de laringe e da faringe.

Segundo a estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), em cada ano do triênio (2020/2022), 7.650 novos casos de câncer de laringe serão diagnosticados no Brasil. Esse tipo de câncer, geralmente, apresenta os primeiros sintomas nas cordas vocais.

Os primeiros sinais de distúrbios vocais podem ser percebidos logo na infância. A fonoaudióloga Jacineide Oliveira, pontua que as crianças podem apresentar um quadro chamado de disfonia infantil, apresentando diversos sintomas tais como: ter dificuldade para relatar acontecimentos e elaborar frases, déficits de memória, troca de sons na fala, problemas de fonação. Para a profissional, quando a criança demonstra esses sintomas, a avaliação médica é essencial, pois os problemas na linguagem podem indicar a presença de outros transtornos.

Cuidando das cordas vocais

As nossas cordas vocais precisam de constante cuidado e, às vezes, acompanhamento médico. Geralmente, os pacientes só procuram um profissional de saúde quando apresentam distúrbios nessa região. As pessoas também recorrem às consultas quando estão com rouquidão funcional, nódulos, pólipos ou fenda vocal. Esses problemas resultam do uso excessivo da voz. Alguns casos podem ser completamente revertidos com descanso vocal absoluto, outros podem precisar de intervenção cirúrgica.

Para evitar cirurgias ou outros processos dolorosos, a prevenção é o melhor caminho. Por isso, a fonoaudióloga pontuou alguns cuidados importantes que podem ajudar a prevenir doenças e outros problemas na voz.

Beba bastante água (em temperatura ambiente) enquanto estiver falando, em pequenos goles.

Mantenha uma alimentação equilibrada, evitando passar muito tempo em jejum e mastigando bem cada alimento ingerido;

Coma maçã, pois é adstringente e limpa o trato vocal;

Use roupas confortáveis e de tecidos que absorvam a transpiração. Roupas leves e folgadas são ideais para quem trabalha com a voz.

Tenha um sono regular;

Evite competir com ruídos externos durante a fala;

Tente não gritar. Se for falar em público, opte sempre pelo microfone;

Fale pausadamente e de maneira correta, articulando bem as palavras;

Evite tossir ou pigarrear, respire profundamente pelo nariz e engula a saliva várias vezes ou beba água;

Evite usar sprays, pastilhas e dropes que possuem efeito anestésico, isso pode mascarar os sintomas de alguma doença e permitir o abuso vocal.

Reduza o consumo de bebidas alcoólicas;

Evite bebidas à base de cafeína, refrigerantes, frituras e alimentos pesados, gordurosos ou condimentados, pois podem dificultar a digestão, provocando refluxo;

Evite cigarro.

Essas são as dicas mais comuns e que servem para o dia a dia mas, em casos específicos, outras intervenções podem ser necessárias.

A Terapia da Fala

A Fonoaudiologia é uma ciência que estuda a fala e a audiologia. Isso quer dizer que, além de distúrbios vocais, de comunicação e linguagem, o fonoaudiólogo pode tratar de problemas relacionados a audição e equilíbrio.

Além de tratar problemas de dicção, surdez gagueiras, esse profissional também pode atuar para aprimorar a potência vocal. A área inclui diversos ramos de atuação, como:

Audiologia – Trata de distúrbios auditivos;

Linguagem – Cuida da comunicação oral e também escrita;

Voz – Para tratar de problemas vocais;

Fonoaudiologia Neurofuncional – Para diagnóstico e reabilitação de problemas neurológicos e tantos outros.

Por desenvolver tantas habilidades, a área costuma ser muito atrativa. A estudante de fonoaudiologia, Valesca de Melo, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), conta que não conhecia muito a profissão. Hoje, cursando o 5º período, ela afirma que não trocaria seu curso por nenhum outro.

A estudante compartilhou um dos motivos decisivos para a escolha profissional. “O que pesou muito também foi o tratamento que minha irmã mais nova fez com uma fono, porque ela tinha gagueira. Fiquei encantada com aquilo, em acompanhar como ela “curou” minha irmã”, elogia o tratamento.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil