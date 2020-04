Olimpíada Brasileira de Robótica 2020: inscrições estão abertas até maio

A edição 2020 da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) está com inscrições abertas até o dia 10 de maio. Os estudantes de 7 a 19 anos de idade matriculados em escolas públicas e particulares do Ensino Fundamental , Médio e Técnico podem participar dessa competição. A inscrição é gratuita e deve ser realizada por um professor responsável pelo candidato ou pela equipe.

A olimpíada conta com duas modalidades: teórica e prática. Na teórica, são duas fases – a primeira no dia 5 de junho e, a segunda, no dia 21 de agosto. Nesta modalidade é aplicada uma prova com conteúdos do Ensino Fundamental e Médio. Os alunos devem fazer a resolução de problemas práticos a partir da robótica. Os melhores colocados recebem uma medalha de ouro, prata ou bronze, de acordo com a colocação.

Já na modalidade prática, participam apenas equipes com, no mínimo, quatro estudantes. Os concorrentes devem montar um robô autônomo com a capacidade de realizar resgates em áreas de desastres. A modalidade conta com etapas regionais e estaduais entre junho e setembro. Os vencedores das etapas participam da final nacional, de 10 a 14 de novembro, na cidade de Natal/RN.

Bolsas de estudo

Os estudantes que não podem participar das olimpíadas, mas se interessam por essa área de robótica podem contar com a ajuda do Educa Mais Brasil. O programa concede bolsas de estudo para cursos, especializações, graduação e outras modalidades de ensino. É possível conseguir descontos nas mensalidades que vão até 70%. Acesse o site e confira.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil