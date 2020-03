Paraná tem a primeira igreja construída para os deficientes auditivos

Pensando na comunidade de surdos da cidade de Londrina, a Igreja Nossa Senhora do Silêncio foi fundada com uma estrutura diferente das igrejas que conhecemos, para atender a este público, que por muitas vezes, precisou ficar de fora dos sermões.

Com a ajuda da comunidade, a igreja está sendo construída especialmente para acolher aos fiéis com deficiência auditiva. Lá, quem precisa se adaptar são os ouvintes. No projeto, a ideia de um chão que “treme”, que irá permitir que as pessoas sintam o ritmo da música através da sua vibração.

Hoje, nas missas que já estão sendo realizadas, o ambiente permite que o deficiente tenha o foco direcionado para o altar, o sacrário, a cruz e para as imagens sacras que fazem parte do ritual religioso. Um ambiente que agrega valor, ensina a conviver e a integrar com a comunidade surda.

Este legado começou há mais de 160 anos, quando um grupo de padres italianos iniciou a “Pequena Missão”, com a intenção de promover a inclusão do deficiente auditivo na sociedade. O padre João Adão Andrade, que faz parte do grupo, participou desde o início do projeto da nova igreja e afirma que o principal objetivo é promover a inclusão dos deficientes auditivos. “A igreja foi pensada e construída para os surdos. Aqui é a casa deles”, explica o padre.