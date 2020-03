Por causa do Coronavírus, aulas EAD têm crescimento significativo

Por causa do Covid-19, o novo coronavírus, o Ministério da Educação (MEC) publicou no dia 18 de março a portaria nº 343, que autoriza “em caráter excepcional” a substituição das aulas presenciais por aulas na modalidade a distância. Diante da mudança, estudantes, escolas, faculdades e universidades precisaram adaptar a rotina e as aulas para a nova realidade, a fim de não comprometer o cronograma escolar no período de isolamento social.

Em razão disso, alunos têm acesso às aulas on-line, apresentações explicativas de slide e respostas de dúvidas por e-mail através do computador e/ou dispositivos móveis, a fim de completar os duzentos dias letivos exigidos por lei.

A novidade reforça a importância da Educação A Distância, modalidade que também é escolha daqueles que almejam se qualificar no período de isolamento.

Para a mestre em Educação e Contemporaneidade, pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Cíntia Dantas, 31, que está no 4º semestre de Pedagogia EAD , na Uninassau, um dos maiores desafios de quem estuda por EAD é manter a disciplina. “É preciso ficar atento ao comportamento pessoal para não cair na armadilha de se atrapalhar com os estudos. Tem que ter muita disciplina porque o fato de ter o tempo que quiser para fazer as atividades, às vezes, atrapalha porque você vai deixando para a última hora”, alerta.

O futuro é EAD

O aumento na procura por EAD é crescente, como aponta o Censo da Educação Superior, realizado pelo Inep/MEC. Conforme a pesquisa, em 2018 houve, pela primeira vez na série histórica, mais vagas ofertadas a distância (7,1 milhões) do que em cursos presenciais (6,3 milhões).

Em 2023, mais alunos se matricularão em cursos da modalidade de Educação a Distância do que nos presenciais, segundo projeção da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes).

Flexibilidade para estudar e economia são as vantagens apontadas por estudantes que optaram por essa modalidade de ensino. Isso porque para uma instituição manter um curso EAD não tem os mesmos gastos que teria se as aulas fossem presenciais. Além disso, o aluno economiza com deslocamentos, alimentação fora de casa e cópias de apostilas.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil