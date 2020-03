Primeiro caso de coronavírus é confirmado no Gama

Na noite desta quarta-feira (18), uma jovem que trabalha em um hospital do DF, e mora no condomínio Village, disse ter começado a apresentar os sintomas nesta segunda-feira (16), e foi transferida para o Hospital Sírio-Libanês do DF.

Informações preliminares apontam que ela compareceu a três boates do Gama no último sábado (14).

Da redação do Gama Cidadão – 18/03/2020