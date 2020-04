Projeto Histórias em Casa anima quarentena de todos os púbicos

Depois do sucesso do lançamento na semana passada, os escritores infantis do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal (Sindescritores) continuarão a usar as redes sociais para encantar (Facebook e Instagram) os pequenos de 8 a 80 anos com a programação HISTÓRIAS EM CASA. Nesta quinta (02/04), foi a vez do escritor João Vieira contar a bela história de seu livro “No lugar do outro”. Até o dia 7 de maio, todas as quintas-feiras, às 13h30, quem se interessar tem um encontro marcado para ouvir histórias e entrar no mundo da fantasia… Ah, e você pode interagir com ele e perguntar tudo o que quiser… Como: de onde veio a história? Como foi feito o livro? O que inspira o escritor a escrever? E até pedir o seu livro autografado! Todas as perguntas serão respondidas diretamente para você nas redes sociais do Sindescritores

Programação



02 de Abril – 13h30

João Vieira

No lugar do Outro

Você já imaginou como seria viver no lugar de outras pessoa ? Sabia que quando nos colocamos no lugar do outro, aprendemos mais o sentido da palavra respeito ? Ficou curioso? Assista a contação de história “No Lugar do Outro” e descubra como podemos fazer isso.

Você pode adquirir o livro autografado rapidinho na sua casa pelo telefone (61) 98482-7840. Além disso, pode pedir por e-mail as imagens do livro em preto em branco, para colorir.

09/Abril – 13h30

Gacy Simas

Dona aranha e a Fadinha

Imagine uma pequena aranha que queria ser um bicho que voa. Observaremos seu processo de autoaceitação e suas vantagens. Acompanhe a história Dona aranha e a Fadinha contada pela própria autora.

Poderemos enviar o livro Dona aranha e a Fadinha autografado! Digite “eu quero” e seu número de telefone que entraremos em contato ou ligue para 61- 98277-3117 e adquira o seu.

16/ Abril – 13h30

Verônica Vincenza

O chocalho de Carlinhos

Aprenda a fazer um chocalho com material reciclável que você tem aí na sua casa, acompanhe a história e suas brincadeiras musicais contada pela própria autora Verônica Vincenza.

Você também poderá ter o livro “O chocalho de Carlinhos” autografado aí na sua casa! Entre em contato pela página do facebook: historiasdaveronica ou ligue para 61-982155914 e peça o seu. Aprenda a fazer um chocalho com material reciclável que você tem aí na sua casa, acompanhe a história e suas brincadeiras musicais contada pela própria autora Verônica Vincenza.Você também poderá ter o livro “O chocalho de Carlinhos” autografado aí na sua casa! Entre em contato pela página do facebook: historiasdaveronica ou ligue para 61-982155914 e peça o seu.

23/ abril – 13h30

Pedro Ivo

O BOTO-COR-DE-ROSA na Amazônia – lenda

Em noites de lua cheia, ele aparece nas festas ribeirinhas doido para dançar e namorar.

Vem encantado num lido rapaz, vestido de branco. Então escolhe uma das moças e com ela fica a festa inteira, desencantando-se ao amanhecer, quando voltas às águas.

Na Amazônia, todo filho de moça solteira, é filho do boto.

Para quem quiser falar depois com o autor, segue o contato dele: 62 98133 6433

30/Abril

Ironita Motta

Os Coelhinhos Amigos

Em uma floresta viviam vários coelhinhos e coelhinhas de várias cores e separados, um dia eles foram se encontrando e se tornando bons amigos,sem se importar com a cor, e aquela floresta passou a viver em festa

Você também poderá ter o livro OS COELHINHOS AMIGOS autografado aí na sua casa! É só clicar no link: Em uma floresta viviam vários coelhinhos e coelhinhas de várias cores e separados, um dia eles foram se encontrando e se tornando bons amigos,sem se importar com a cor, e aquela floresta passou a viver em festaVocê também poderá ter o livro OS COELHINHOS AMIGOS autografado aí na sua casa! É só clicar no link: https://gaeb.loja2.com.br/ 7988018-Os-Coelhinhos-Amigos- portugues-e-espaanhol

07/maio

Augusto Niemar

Joãozinho e o pé-de-pequi

Descrição: aprenda a enfrentar desafios e a amar o Bioma Cerrado – com sua fauna e flora tão importantes!!!

As lições deixadas pelo verdadeiro Joãozinho apontam para a ecologia e o amor pela natureza como as melhores soluções para os problemas atuais. Ao enfrentar o gigante, o escritor, o Joãozinho e a criança-leitora, superarão qualquer desafio!!!

E veja que incrível: você poderá ter o livro Joãozinho e o pé-de-pequi autografado na sua casa!!!

Aos interessados no livro homónimo autografado pelo autor da história contada , entre em contato pelo telefone/whatsapp (61) 981218480 ou pelo Facebook do escritor “Augusto Rodrigues Niemar”

As ações serão nos endereços:

Outras informações: (61) 99905-5905