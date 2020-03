Projeto ‘Praia sem Barreiras’ celebra sete anos

A praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foi tomada pela acessibilidade e inclusão na manhã deste sábado (14). Isso porque ocorreu a celebração dos sete anos do projeto “Praia sem Barreiras”, que proporciona semanalmente, de sexta a domingo, das 8h às 13h, banhos de mar assistidos para pessoas com deficiência. Para comemorar a atividade, houve um corte de bolo e foram promovidas diversas atividades de lazer na orla da praia com profissionais da academia da cidade.

Desde o início do projeto, que fica localizado no Posto 7, na altura da rua Bruno Veloso, mais de 10 mil pessoas já foram beneficiadas. Toda a ação é monitorada por uma equipe técnica formada por profissionais especializados, de fisioterapeutas, psicólogos e cuidadores.

Os pais de Dayanne Wanderley, de 8 anos, levaram pela primeira vez a filha para participar das atividades e se mostraram muito satisfeitos com a estrutura do projeto. “Estamos muito felizes. Quem tem filho ou parente com algum tipo de deficiência sabe o quanto é difícil conseguir proporcionar um lazer adequado e seguro, principalmente na praia. Esperamos que ela se divirta bastante. Ações como essa são importantes para mostrar que a deficiência não é um empecilho, que cabe em qualquer lugar”.

O acesso à área do Praia sem Barreiras foi revitalizada para comportar as atividades, e o banho de mar acontece através de cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis. Para a coordenadora do projeto, Arenilda Duque, celebrar os sete anos é uma imensa gratificação. “Comecei como usuária e hoje coordeno o Praia sem Barreiras. Sou muito feliz por ver um projeto tão lindo dando certo. Eu, como uma pessoa com deficiência sei as dificuldades em transtornos que vivemos diariamente. O projeto veio pra quebrar com isso, destruir as barreiras e proporcionar o lazer que muitas pessoas com deficiência não costumam ter”, contou entusiasmada.

Os interessados em participar do “Praia sem Barreiras” não precisam realizar inscrições prévias ou ir à praia munido de alguma documentação. Basta chegar, se acomodar e participar das atividades.

Fonte: Folha Pe Notícais – às 10H05