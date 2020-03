Remédio japonês mostra resultado eficaz contra coronavírus em teste preliminar

Zhang Xinmin, um representante do ministério de ciência e tecnologia chinês, apontou que a favipiravir, desenvolvida por uma empresa do grupo japonês Fujifilm, teve resultados satisfatórios em testes clínicos realizados em Wuhan e Shenzen, com 340 pacientes.

“Tem um alto grau de segurança e é um tratamento claramente efetivo”, reforçou Zhang em entrevista a repórteres.

Pacientes que receberam a droga testaram negativo para o COVID-19 depois de uma média de quatro dias após o primeiro teste positivo. Quem não foi tratado com o medicamento, teve uma média de 11 dias para se recuperar, de acordo com a emissora japonesa NHK.

Exames de Raio-X confirmaram melhora na capacidade pulmonar de 91% dos pacientes tratados com favipiravir.

A empresa Fujifilme Toyama Chemical, que desenvolveu o medicamento, também conhecido como Avigan, em 2014, não quis comentar sobre os testes.

Com informações do portal Jovem Pan – 18/03/2020