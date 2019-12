Segundo pesquisa, cresce a procura por cursos de pós-graduação.

Conforme levantamento divulgado pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior (Instituto Semesp), a quantidade de alunos que frequentam cursos de pós-graduação , no Brasil, vem aumentando desde 2016 e a maioria (88%) é oriunda de instituições privadas.

O levantamento, considerado inédito no cenário dos cursos de pós-graduação lato sensu nas instituições de ensino superior públicas e privadas, traz, ainda, um perfil dos alunos matriculados nesses cursos.

Conforme a pesquisa, aproximadamente 45% dos alunos que frequentam um curso de especialização de nível superior têm entre 25 a 34 anos. Na modalidade de ensino a distância (EAD), a média de idade dos alunos é de 36 anos.

A pesquisa foi realizada com base nos dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Dados) divulgados pelo IBGE, referentes ao segundo trimestre dos anos 2016 a 2019. Também foram consideradas informações contidas no site do e-MEC e no Guia do MBA 2019 do Estadão.

Para o diretor executivo do Semesp, Rodrigo Campelato, uma das razões que explica o crescimento da área é a crise econômica. “O desempregado faz a especialização para se recolocar no mercado de trabalho e também a pessoa pode estar ameaçada de ser demitida, então ela busca a especialização para ter mais chance de empregabilidade, além de se atualizar”, opina.

Para a jornalista Antônia Borges Correia, 33, a pós-graduação foi necessária para ela se atualizar no mercado da comunicação. Com a especialização em Mídias Sociais , ela descobriu novas oportunidades no segmento. “Com a pós, me senti mais confiante e finalmente tive a coragem de mudar de emprego e encarar um novo desafio. Continuo fazendo o que gosto, comunicação, porém em um segmento que me identifico mais”, afirma.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil