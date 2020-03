Delivery ou take away: Startups brasileiras usam a tecnologia para enfrentar o novo coronavírus

Confira restaurantes que oferecem serviços para comer em casa

A pandemia de coronavírus chegou ao Distrito Federal no início do mês e várias medidas foram tomadas para evitar a proliferação do vírus pelas cidades. Entre decretos que determinam o cancelamento de eventos, fechamento de cinemas, museus e academias e orientam restaurantes a reorganizar as mesas com o mínimo de dois metros de distância entre elas, as casas tomaram outras medidas preventivas e passaram a oferecer novos serviços aos clientes.

Em tempos de quarentena, uma startup de Brasília criou o QR CODE MENU (cardápio digital), a solução é uma ferramenta online gratuita que oferece, na palma da mão, um menu de possibilidades para aumentar as vendas usando a internet.

Entre as práticas de delivery direto ou por aplicativo, alguns espaços oferecem também o take away, formato em que o cliente pede a comida por telefone e faz a retirada direta no restaurante. Saiba onde encontrar os dois tipos de serviço e manter seus pratos preferidos juntinho de você nesse período de isolamento social.

Refeições em casa

Comidinha boa e direto no conforto de casa. Essa é a entrega do Rubaiyat Brasília, que oferece delivery de todos os pratos da casa por meio dos aplicativos do Ifood, Rappi e Uber Eats. Na lista de opções estão o Duo de carnes (R$ 169), que inclui bife de chorizo, fraldinha, batas soufflée, arroz biro biro e molhos de pimenta e de chimichurri; o Grand filé mignon (R$ 154), acompanhado de arroz branco, batata provençal e molho madeira; e o Grand arroz de costelão (R$ 90), que serve duas pessoas. Entre os pedidos, os clientes que querem um prato vegetariano podem optar pelo Espaguete mediterrâneo (R$ 58) e quem não dispensa um docinho pode pedir a Cocada mole (R$ 15).

Peça e retire

A situação do Distrito Federal levou restaurantes a se adaptarem e oferecerem serviços diferenciados aos clientes. A partir desta semana, ‘A Mano e Rubrio passam a oferecer aos clientes o serviço de take away, no qual os consumidor fazem o pedido por telefone e realizam a retirada dos pratos e pagamento direto no restaurante. No ‘A Mano as opções incluem entradas, pratos principais e sobremesas. Na lista figuram o Carpaccio ‘A Mano (R$ 49), a Lasanha à bolonhesa (R$ 64) e o Cannoli de amêndoas recheado com queijo mascarpone e frutas vermelhas (R$ 32).

No Rubrio, os clientes podem pedir o Steak Passion acompanhado de mac’n cheese trufado e molho de cogumelos com vinho tinto (R$ 71); a Carne de sol artesanal acompanhada de tropeiro na brasa, purê de mandioquinha e queijo coalho com melado de cana (R$ 67); e também a Salada Rubrio, com endívias, baby rúcula, lascas de grana padano, amêndoas e frutas grelhadas na brasa (R$ 38). As duas casas contam com uma diversidade de opções para agradar aos paladares mais exigentes. Os cardápios completos podem ser solicitados pelo WhatsApp.

Quitutes

Para adoçar o dia sem precisar sair de casa, o Nube Café oferece seus inconfundíveis macarons para entrega no Ifood. Inspirados no melhor da culinária francesa e brasileira, os sabores variam entre o clássico pistache até o ‘nosso’ brigadeiro. Os doces podem ser encomendados separados (R$ 4,50), em caixas de 6 (R$ 33) ou de 12 unidades (R$ 58). No cardápio há também opções salgadas, como pães de queijo, croissants, sanduíches prensados, além de várias outras guloseimas únicas do Café. O horário de entrega dos produtos é de 11h às 19h, de segunda a sexta-feira.

Para beber

Vinhos são sempre uma excelente companhia, seja para uma refeição ou apenas para passar o tempo. No clima chuvoso que março propicia, eles se tornam opções ainda melhores. Para ajudar na missão de continuar a beber bons vinhos sem sair de casa, a Vinalla oferece o serviço de entrega das bebidas. Os clientes podem escolher entre vinhos tintos, brancos e rosés, além de espumantes e fazer os pedidos de segunda a sábado, das 9h às 18h, pelo whatsapp da loja: (61) 99606-4448. As compras precisam ter uma soma mínima de R$ 300 para serem entregues e a loja não cobra taxa de entrega.

Serviços:

‘A Mano Take away

CLS 411, bloco D, loja 36

Horário de pedidos: de segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 17h

Pedidos pelo whatsapp no link: http://wa.me/556132458235

Informações e reservas: (61) 3245-8235

@amanorestaurante

Nube Café

910 Sul

Horário de entrega IFood: das 11 às 19h (seg-sex)

@nubecafe

Rubaiyat Brasília

SCES, Tc. 2

Horário de pedidos: De segunda a sábado, das 11h às 23h. Domingos, das 11h às 18h.

Entregas pelo Ifood, Rappi e Uber Eats.

@rubaiyatbrasil

Rubrio Take away

402 Sul

Horários de pedidos: de segunda a sábado, das 11h45 às 15h e das 19h30 às 0h. Domingo, das 12h às 17h.

Número para pedidos: 61 9949-6878

@rubriocozinha

Vinalla Vinhos

Shopping Liberty Mall

Centro Comercial Gilberto Salomão

Horário de pedidos: das 9h às 18h

WhatsApp para pedidos: (61) 99606-4448

@vinallavinhos

Menu Vendedor

Um menu de possibilidades!

Um cardápio que conversa com o cliente e transforma o garçom em vendedor.

WhatsApp para apresentação do Cardápio Digital (61) 98430-1980 (61) 9992-6977

Site: https://qrcodemenu.com.br/login

Fale com os consultores pelo e-mail: contato@qrcodemenu.com.br

ou whatsapp no link: http://wa.me/5561984301980

@qrcodemenu