Teto da área de isolamento do Hospital do Gama desaba após chuva

Em meio ao crescente número de contaminações pela Covid-19, um revestimento de gesso no teto do Hospital Regional do Gama (HRG) desabou na tarde desta segunda-feira (23/03) após as fortes chuvas registradas na região administrativa. O incidente ocorreu justamente na sala de isolamento usada para abrigar pacientes com suspeitas do novo coronavírus.

No momento, três pacientes investigados por sintomas da Covid-19 estavam no isolamento, mas nenhum se feriu. Após o incidente, um deles deixou a unidade para realizar a quarentena em casa.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a direção do Hospital Regional do Gama informou que uma parte do gesso do teto cedeu, mas a equipe de manutenção predial foi acionada de imediato. “Assim, todas as providências já foram tomadas e nenhum atendimento foi suspenso”, garante.

Com informações do Metrópoles – 24/03/2020