Universidade federal cria plataforma em Libras sobre a covid-19

Um espaço virtual com vídeos informativos sobre a Covid-19 totalmente feito na Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi montado pela Coordenação Geral do Curso de Letras – Libras da Universidade Federal do Piauí (UFPI). A iniciativa visa ampliar o diálogo com a comunidade surda a respeito do novo coronavírus no país. O material produzido vai permitirá que todas as pessoas surdas tenham acesso a informações mais aprofundadas e produzidas especialmente para esse público.

O portal surgiu após a criação, pela universidade, de um Comitê Gestor de Crise (CGM), que elaborou uma página específica para tirar todas as dúvidas a respeito do funcionamento da instituição e sobre a pandemia . Em seguida, surgiu a ideia de produzir também uma versão em libras da página, assim, seria possível atender também a comunidade surda.

Para os organizadores do material, a plataforma é uma ferramenta utilidade pública essência, tendo em vista que em situações como essa, a população surda encontra muita dificuldade para se comunicar e em boa parte dos noticiários e comunicados oficiais, não há janelas com intérpretes ou mesmo legendas

Os vídeos podem ser acessados por meio do site https://coronavirus.ufpi.edu.br/faqs/faqs-em-libras . Estão reunidos dados sobre prevenção, transmissão, tratamento, além de respostas à perguntas frequentes sobre a pandemia.

*Com informações da Universidade Federal do Piauí

Fonte: Agência Educa Mais Brasil