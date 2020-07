Com inscrição gratuita, evento apoia cidadão no desafio de retornar ao mercado de trabalho

Luís Eduardo Magalhães, julho de 2020 – Mesmo em tempos de pandemia, a preocupação com o futuro profissional não fica de lado. Por isso, a Pitágoras Luís Eduardo Magalhães promove a 1ª Feira de Empregabilidade Virtual de LEM, ação aberta ao público, que acontecerá entre os dias 07 e 09 de julho. Durante o evento, cerca de 100 vagas de empregos e estágios em diversos segmentos serão oferecidas para quem estiver procurando recolocação profissional, além de palestras online com especialistas que discutirão temas relacionados à empregabilidade.

Em decorrência do período de isolamento social, essa será a primeira vez que o evento acontecerá totalmente no formato online. Acessando o link https://bit.ly/feiradedeempregabilidadelem é possível se candidatar às vagas disponíveis, como açougueiro, assistente de RH, auxiliar administrativo, auxiliar de mecânico, comprador, empregada doméstica, estoquista, frentista, mecânico automotivo, psicóloga, serviços gerais, supervisor de vendas, torneiro mecânico, vaqueiro, vendedor, entre outras oportunidades.

Além da divulgação das vagas, a Pitágoras Luís Eduardo Magalhães oferece também palestras sobre temas ligados ao mercado de trabalho, que serão transmitidas no perfil no Instagram da instituição: @pitagoraslem. “Nesse momento de pandemia, oferecer um evento dessa natureza, com palestras de orientações, dicas de como empreender e incentivo para a capacitação e encaminhamento de profissionais para as vagas desejadas, traz esperança para os profissionais da região. O evento também é mais uma forma que encontramos para compartilhar conhecimento e apoiar a comunidade”, enfatiza José Luís, diretor da Pitágoras Luís Eduardo Magalhães.

Confira a programação das lives da 1ª Feira de Empregabilidade Virtual de Luís Eduardo Magalhães:

:: Terça-feira (07), às 18h:

Tema: Automaquiagem e o Poder da Oportunidade de Trabalho

Palestrante: Vera Kunkel, diretora de vendas independente Mary Kay

19h:

Tema: A Comunicação nos Processos de Seleção

Palestrante: Rita Kunkel, especialista em Gestão de Pessoas

19h30:

Tema: Ajustando de Processos e Negócios

Palestrante: Larissa dos Santos Novaes, administradora e assistente de Processos e Negócios – IEL – Desenvolvimento de Carreiras

O evento também disponibilizará palestras gravadas previamente e que poderão ser acessadas até o encerramento da feira, no dia 09 (quinta-feira). Para isso, basta clicar no link www.semanaencareodesafio.com.br/lives.

Confira programação:

Conheça seu propósito, invista em conhecimento e seja protagonista em sua vida e carreira Como ser um líder inspirador na vida e no trabalho De Promotor de Vendas à Executivo da Apple e Cogna Como conseguir um emprego? Do CV à entrevista de emprego Produtividade, trabalho e estudo na quarentena Autoconhecimento e foco nos seus pontos fortes. Você pode mudar sua vida e carreira Educação financeira: o que você precisa saber para começar a ter liberdade financeira Como impactar a vida de um milhão de pessoas nas redes sociais Esqueça o fator sorte e QI. Sucesso é ser dono do seu próprio destino As 6 dimensões para prosperidade na Vida e na Carreira Como aumentar as suas vendas durante a crise Como Aumentar sua Empregabilidade e ser à Prova de Crise Reinvente seu Negócio em Meio à Crise. Case Real: Agência Nuts Uma opção para você ter nova fonte de RENDA a partir de hoje! Gestão das finanças: do pequeno ao grande negócio Capacitar-se durante a Quarentena para o Pós-Quarentena Segredos do sucesso

A 1ª Feira de Empregabilidade Virtual de LEM é uma realização da Pitágoras Luís Eduardo Magalhães em parceria com a Águias Master, Agro Sul Máquinas, Armazém Paraíbas, Cerrado Pneus, ContrateBA, Dantas Eletro, Galvani, Irmãos Fanciosis, Mauricéa Alimentos, Maxum Caseih, Rede Noventa, Rita Kunkel, RH Conceito, SINE Bahia, Sistema FIEB – IEL, Synagro e Visão RH.

A 1ª Feira de Empregabilidade virtual