O início de um ano é sempre um bom momento para um planejamento de carreira, seja para começar uma profissão ou desenvolver novas habilidades e se destacar ainda mais no mercado. Mas para que as metas sejam alcançadas com resultados positivos, é preciso desenvolver um plano que funcione. Habilidades como autoconhecimento e visão a longo prazo são necessárias para que seja possível discernir as prioridades diante das possibilidades para o ano que se inicia.

“A importância do planejamento estratégico é que as mudanças acontecem aos poucos, ao longo do tempo. Um ajuste de objetivos agora, dificilmente irá render frutos de imediato. Portanto, ser estratégico é se preparar para as mudanças para que elas aconteçam”, explica Breno Adaid, professor do Mestrado Profissional em Gestão Estratégica de Organizações do Centro Universitário IESB e pós-doutor em Ciência do Comportamento.

Para o planejamento funcionar, Breno orienta a importância de termos em mente objetivos grandes e norteadores, mas compostos por metas menores e fáceis de serem atingidas. “Isso é fundamental para que pequenas conquistas se tornem fontes motivadoras para grandes resultados“, completa o pesquisador.

A seguir, veja seis dicas do professor do IESB para um planejamento estratégico de carreira para 2022:

· Aprenda a utilizar plataformas remotas: com a pandemia, tudo ficou remoto e uma tendência que deve se manter para diversas áreas. Logo, saber aproveitar ao máximo os benefícios de plataformas como Teams, Meet, Zoom, entre outras, é fundamental.

· Faça uma especialização: com o mercado aceitando o trabalho remoto, ficou mais fácil para as empresas encontrarem profissionais mais específicos em suas necessidades. Portanto, é importante que cada profissional busque se aprofundar bastante na sua área de competência.

No IESB, além dos mais de 80 cursos de graduação, entre presencial, EAD e híbrido, a instituição oferece cerca de 100 cursos de pós-graduação, com dois cursos de mestrado: Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios e Mestrado Profissional em Gestão Estratégica de Organizações.

· Pense global: as barreiras territoriais estão cada vez menores. Portanto, é importante não se prender a empresas locais em moldes presenciais. O mundo ficou remoto e as grandes empresas estão contratando gente de todos os locais.

· Use o networking a seu favor: converse com colegas de trabalho ou com profissionais de áreas que você deseja entrar para conhecer melhor o cenário. É muito importante entender as necessidades reais do seu nicho de mercado, pois não adianta correr atrás de ficar bom em coisas que não estão sendo mais demandadas. Informação é conhecimento.

· Invista em práticas ESG: sigla em inglês para ambiental, social e governança, geralmente usada para medir práticas de sustentabilidade de uma empresa. Atualmente, mais de 85% dos gestores de investimentos do Brasil já consideram o potencial impacto dessas questões em seu processo de investimento e estão à procura de colaboradores que saibam lidar com o tema.

· Tenha visão de longo alcance: procure locais que você tenha horizonte de crescimento. Trabalhe seu currículo sempre em termos de que aquele cargo que você desempenha te possibilita ir para um próximo superior. Mesmo salários bons, em cargos estacionados para sempre, podem gerar frustrações. Olhar para o futuro sempre.

