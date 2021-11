A beleza e a força do “Tributo aos Heróis Negros”

No dia da Consciência Negra, o Grupo Cultural Azulim apresenta espetáculo com Música (Rap e DJ), Dança (Break, soul, street dance) e artes plásticas (Graffiti) A arte vai dar o tom no sábado (20/11), Dia Nacional da Consciência da Consciência Negra, a partir das 18h30, no Espaço cultural Renato Russo ( 508 Sul), com o “Tributo aos Heróis Negros”. Artistas/professores e alunos vão mostrar os resultados do Azulim Para Todos, programa de capacitação com oficinas envolvendo três linguagens do hip-hop – Música (Rap e DJ), dança (Break) e artes plásticas (Graffiti). No palco: Lio MC e Iran (Liberdade Condicional RAP), Cléo Street, Luiz Fernando (B.Boy Testa), Lapixa, Darley César, Mestre Minhoca e Paulinho Branco. Tudo gratuito. O projeto Azulim para todos conta com patrocínio por meio de convênio com a Fundação Cultural Palmares, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo.

“O Hip Hop é um dos poucos movimentos culturais que traz em sua essência a atuação social, e isso traz uma validação muito grande dessa cultura, sobretudo nas camadas sociais menos favorecidas. Constatamos ainda, sobretudo na atualidade, a grande penetração do movimento Hip Hop, nos meios de comunicação, no cinema, nas grandes bienais de arte, ou seja, o movimento atingiu maturidade é cada vez mais reconhecida como movimento artístico afrodescendente”, observou o presidente do grupo Cultural Azulim, Iranildo Moreira. Iranildo não esconde a satisfação de remontar esse espetáculo com um formato de jogo de cena e de apresentá-lo presencialmente no Espaço Cultural da 508 Sul. “É muito gratificante poder mostrar o resultado das oficinas gratuitas de linguagens do Hip Hop que culminou na montagem do ‘Tributo aos Heróis Negros’. Em tempos de pandemia, é muito bom, nós de Sobradinho 2, conseguirmos desenvolver projetos sociais para a promoção social e desenvolvimento comunitário”, ressalta o artista.

Programação Abertura com alunas da Oficina de Dança Terapêutica Entrada – Grafitagem (ao vivo) do cenário com o professor Lapixa e Alunos

1º ato – Narrativa Heróis Negros – Darley César

2º ato – Interpretação da música “A Carne” – Cléo Street

3º ato- Break Dance- Profº Luiz Fernando e Alunos

4º ato – Capoeira com Mestre Minhoca

5º ato – Interpretação musical com Profº Lio e alunos

6º ato – Funk – Iran, Paulinho e Darley

7º ato – Maculelê – Mestre Minhoca

8º ato – Break – Luiz e Paulinho Branco

9º ato – Soul James Brown – Iran 10º ato – Todos no palco com Performance Musical- Lio Tributo aos heróis negros

O “Tributo aos heróis negros” é um espetáculo de múltiplas linguagens que homenageia Carolina Maria de Jesus, Zumbi dos Palmares, Luís Gama, James Brown e Nelson Mandela . Esse espetáculo foi premiado pela Brazil Foundation em 2011. Grupo Cultural Azulim

O Grupo Azulim tem em sua bagagem a experiência de quase 30 anos de atuação nesse segmento e o orgulho de ter realizado e/ou participado dos maiores eventos do Hip Hop no Distrito Federal, dentre eles seis edições do Rap Chistmas (evento com foco na arrecadação e distribuição de alimentos e agasalhos nas comunidades de Sobradinho II e Santa Maria, realizado sempre em dezembro), ruas de lazer comunitárias nas satélites do Distrito Federal, duas edições do Desafio de B.Boys 2vs2 (o maior festival de Breakdance do DF), dentre outros. Serviço: O quê: Espetáculo “Tributo aos Heróis Negros” no Dia da Consciência Negra – homenagem a Carolina Maria de Jesus, Zumbi dos Palmares, Luís Gama, James Brown e Nelson Mandela.

Quando: A partir das 18h30 Onde: Espaço cultural Renato Russo ( 508 Sul) O projeto Azulim para todos conta com patrocínio por meio de convênio com a Fundação Cultural Palmares, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo.