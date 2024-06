A cidade de São Sebastião inicia as comemorações dos seus 31 anos

A festa de aniversário ocorrerá no Parque de Exposições, nos dias 28, 29 e 30 deste mês. Tendo diversas atrações já confirmadas, como Jhonny e Rahony, João Regis, Denilson Bhastos, Lucas e Banda Grooveonline, Carliane Alves, entre outros. Serão num total de 17 atrações confirmadas. Sendo 11 destes, artistas da cidade e 6 artistas do DF.

Os eventos deste final de semana e o do dia 25, ocorrem em frente a sede da Administração Regional. Já os eventos no Parque de Exposições ocorrerão nos dias 28, 29 e 30.

A cidade de São Sebastião

O surgimento da região se deu a partir de 1957, quando várias olarias ali se instalaram em terras posteriormente arrendadas através da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, visando, à época, suprir parte da demanda da construção civil por materiais, tais como tijolos e telhas. Com a expiração dos contratos, as olarias foram sendo desativadas e o núcleo urbano foi se estruturando aos poucos ao longo do córrego Mata Grande e Ribeirão Santo Antônio da Papuda.

Apesar da região ser mais antiga do que Brasília, Plano Piloto, tendo seu surgimento ainda nos anos 50. São Sebastião só veio a se tornar uma região administrativa 36 anos depois, em 25 de junho de 1993.

Em 1991 a cidade tinha 17.390 habitantes e em 1998 a população era de 44.235 habitantes. Atualmente, segundo dados do último censo no GDF, a cidade possui 118.972 habitantes.

E neste ano de 2024, a cidade se prepara para comemorar seu 31º aniversário de constituição como região administrativa do DF.

O aniversário da cidade

Em comemoração aos seus 31 anos, diversas atividades estão acontecendo na cidade. A administração está promovendo diversos serviços gratuitos. Confira:

Estes eventos estarão acontecendo até o dia final de semana próximo.

Já neste sábado, 22, às 09hrs, ocorreu uma Missa Campal em frente a sede da administração. Já às 10hrs ocorreu um Culto de Louvor, também no mesmo local. Ainda no sábado o CRAS de São Sebastião oferece atendimento das 08h às 12h, com número limitado de senhas.

Já no domingo, 23, durante todo o dia haverá rua do lazer próximo a 30ª DP.

No dia 25, data do aniversário da cidade, haverá desfile cívico com o tradicional corte do bolo. O evento ocorrerá em frente ao CAIC.

Shows e apresentações culturais

Já nos dias, 28, 29 e 30, as comemorações seguirão no Parque de Exposições de São Sebastião. Onde ocorrerão diversos shows e apresentações culturais.

Para a concretização, este evento está aguardando, na secretaria de cultura e economia criativa do DF a nota de empenho e a assinatura do termo de fomento. Ação feita entre a Companhia Lábios da Lua e a referida secretaria que deverá ser concretizada nesta segunda-feira, Toda a estrutura do evento já está encaminhada.

A festa de aniversário está sendo realizada pela Cia., entidade localizada na cidade do Gama, e presidida pelo Geovane Batista. Tendo como responsável pela produção, o grande produtor de eventos Geraldinho Gonçalves. Possuindo mais de 50 anos de atuação na área de produção de eventos, ele já realizou diversos aniversários de São Sebastião, bem como a Fest Show.

A população de São Sebastião aguarda ansiosamente por esta grandiosa comemoração do aniversário da cidade.

Todo esse evento está sendo realizado junto ao Governo do Distrito Federal, através da Administração da cidade em conjunto com a Secretaria de Cultura Economia Criativa.

O Termo de Fomento para o evento está sendo possível graças ao deputado distrital Rogério Morro da Cruz, que destinou recurso para a realização desta grandiosa festa.

Saiba mais sobre os 31º de São Sebastião pelo facebook da Administração. Clique aqui.