A festa dos 31 anos de São Sebastião movimenta a economia gerando mais 112 empregos de moradores da cidade

Um dia repleto de muita música, comemoração e diversão, para toda a comunidade. Com artistas de peso se apresentando no palco. Foi assim, com chave de ouro que se encerrou os três dias de festa. Uma galera animada compareceu ao Parque de Exposições de São Sebastião.

Movimentando a economia



A festa de aniversário dos 31 anos de São Sebastião que ocorreu no Parque de Exposições movimentou a economia local. Gerando empregos e valorizando o comércio e a cultura de São Sebastião.

Para divulgação da festa foram contratados 4 carros de som e um trio elétrico, gerando um total de 5 empregos. Eles ficaram percorrendo a cidade durante 4 dias, anunciando as atrações e convidando as pessoas a comparecerem ao Parque de Exposições. Além dos impulsionamento nas redes sociais.

Durante os 3 dias houve a participação de 10 bandas da cidade. Com a média de 4 artistas, entre músicos, cantores, dançarinas e produção, o que acabou por gerar um total de 45 empregos.

Foi contratada a empresa de São Sebastião, Sound Location para a instalação da da estrutura de iluminação de palco, sonorização, telão de LED, geradores e toda a instalação elétrica. Gerando entorno de 15 postos de trabalho para moradores da cidade.

Foram 15 seguranças 4 brigadistas e 4 profissionais da limpeza. Tudo morador da cidade de São Sebastião.

A praça de alimentação foi composta por comerciantes da cidade.Ela acabou gerando mais de 12 empregos.

Na feira de artesanato estavam expondo artesãos de São Sebastião. Entorno de 20 expositores participaram da feira, comercializando seus produtos.

A festa promoveu, também, a geração de empregos indiretos, por meios dos ambulantes que ficaram na área externa do evento.

Shows variados para todos os gostos

O músico e cantor, Karlito Tremendão, abriu as apresentações da noite. Ele cantou sucessos do forró e pisero.

Na sequência o cantor João Régis assumiu o palco. Ele seguiu embalando os presentes seguindo tocando forró.

A cantora Carliane Alves veio na sequência. Alegre e muito animada ela embalou o público cantando sucessos do forró. Carliane pôs a plateia para dançar.

A vez das pratas da casa

Seguindo as apresentações, foi a vez das pratas da casa se apresentarem e o primeiro a se apresentar foi o Nego Rainner. Ele que canta forró e pisero levou todos ao delírio. Ele, que arrasta multidões por onde se apresenta, possuindo composições próprias e cantando composições de outros artistas famosos do gênero. Nego Rainner fez uma belíssima apresentação.

Na sequência foi a vez da dupla sertaneja, Jhonny e Rahony encerrar com chave de ouro as apresentações da noite e o 3º dia da festa. A dupla, que tem uma longa caminhada de sucesso, colocou todos para cantar e dançar. Eles tocaram e cantaram clássicos do sertanejo, inclusive uma moda de viola.

Sucesso de crítica e público

A grandiosa festa em comemoração aos 31 anos de São Sebastião foi um tremendo sucesso. Durante as 3 noites de apresentação houve muita música boa, animação, diversão e comidas deliciosas.

Além dos shows a festa no Parque de Exposições diversas outras opções estiveram disponíveis a todos que ali frequentaram. Havia uma grande praça de alimentação e, também, um parque de diversões.

A festa transcorreu maravilhosamente bem. As pessoas que por lá compareceram ficaram animadas e satisfeitas com toda a estrutura montada, os artistas que se apresentaram e a dupla de apresentadores que sempre embalavam o público.

Nos 3 dias de evento, entorno de 3.500 pessoas passaram pelo Parque de Exposições de São Sebastião.

A dupla dinâmica no comando da festa

As Apresentações durante os 3 dias estiveram sob o comando da incrível dupla dinâmica, Lucas Gonçalves e Dhemis Messias. Eles que, com muita naturalidade e desenvoltura, mantiveram uma excelente interação com o público. Anunciando as atenções agradecendo os artistas, interagindo com o público de uma forma muito cativante.

A Dupla deu um show de simpatia e alegria. Levando todos ao delírio, enquanto os magníficos artistas se preparavam para suas apresentações

A população de São Sebastião agradece pelo grandioso presente que a cidade recebeu, com estes 3 dias de festas em comemoração aos seus 31 anos como Região Administrativa.

Realização e produção

A festa de aniversário foi realizada pela Companhia Lábios da Lua, entidade localizada na cidade do Gama, presidida pelo Geovane Batista.

Tendo como responsável pela produção, o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves. Ele que vem atuando na área de produção de eventos há 50 anos, já realizou eventos em todo o distrito federal e outros estados. Sendo eventos como FAGAMA, FASANTA FAREMAS, Fest Show São Sebastião, Festa Norte e Sul na Ceilândia. Além de diversas festas aniversário de cidades no DF.

Para a concretização deste evento, a Cia. Lábios da Lua, conseguiu o necessário, junto à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e Governo do Distrito Federal. A Administração de São Sebastião emitiu o alvará, permitindo que a festa pudesse ocorrer.

A Cia Lábios da Lua é uma instituição séria, tendo realizado mais de 80 eventos com o GDF e Governo Federal. Tendo todas as suas prestações de contas aprovadas. Com todas as suas certidões negativas em dia.

Os apoios fazem diferença

O Deputado Distrital, Rogério Morro da Cruz, está de parabéns pelo investimento que fez gerando todos estes postos de trabalho, movimentando a cultura provendo lazer na cidade. Ele teve uma atuação importante para a realização desta festa, destinando recursos para sua concretização.

A Festa do aniversário de 31 anos de São Sebastião contou com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal. Que enviou homens e viatura para acompanhar os 3 dias de evento. O DETRAN DF cuidou do trânsito no redor.

Os 3 dias de eventos foram acompanhados por executores da Secretaria de Cultura do DF, o servidor Gersiom de Castro, e a servidora Maria de Fátima.