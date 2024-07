A primeira noite da Festa de Aniversário de São Sebastião foi um tremendo sucesso

São 3 dias de muita música, arte,, comemoração e diversãos para toda a população.

Na primeira noite, na sexta (28), foi um tremendo sucesso. As apresentações da noite contaram com a participação de diversos artistas, sendo akguns deles da própria cidade.

O DJ Topera abriu a festa tocando diversos gêneros musicais, hits do momento.

A cantora, Milene Cristina, embalou o público cantando sucessos do sertanejo atual. Ela, que mora na cidade há aproximadamente uns 3 anos, encantou a noite de quem estava no local, com sua bela voz e muita animação.

Em seguida a dupla sertaneja Railson e Gabriel assumiu o palco. Cantando músicas autorais e sucessos do gênero sertanejo, a dupla colocou o público para danças e cantar. Com 15 anos de estrada, Railson e Gabriel arrebentaram.

Seguindo as apresentações, Denílson Bhastos e Banda, cantou sucessos do pop rock nacional. Ele que já participou de uma das edições do The Voice Brasil, [e dono de uma voz singular Denilson ja fez até o cantor Lulu Santos chorar, cantando Tim Maia. Sua apresentação emocionou a todos. Alguns presentes seguiram em coro cantando junto.

Adentrando noite à dentro foi a vez do Rennan Rodrigues dar o seu show. Cantando diversos sucessos do sertanejo e do piseiro, Rennan pôs todos a dançar.

Finalizando o primeiro dia da festa, o cantor, Boka de Sergipe, junto com sua banda e suas dançarinas, levaram o público ao delpirio. Cantando músicas do gênero piseiro, ele arrebentou no palco

Muita diversão, lazer e entretenimento

A festa ocorre em uma área com uma mega estrutura. Além dos shows no Parque de Exposições diversas outras coisas estão disponíveis a todos que ali frequentam. Há uma grande praça de alimentação e, também, um parque de diversões.

Confira as atrações dos 3 dias de festa

Realização e produção:

Para a realização deste evento está, a Cia. Lábios da Lua, conseguiu o necessário, junto à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

A festa de aniversário está sendo realizada pela Companhia Lábios da Lua, entidade localizada na cidade do Gama, é presidida pelo Geovane Batista. Tendo como responsável pela produção, o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves. Ele que vem atuando na área de produção de eventos há 50 anos, já realizou diversos aniversários de São Sebastião, bem como a Fest Show.

Clique aqui para acessar o localizador do Parque de Exposições de São Sebastião.