ADGE entrega cestas básicas para pessoas com deficiência no Gama

No dia (09/12), a Associação dos Deficientes do Gama e Entorno – ADGE, em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT e a Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA e o Núcleo de Gênero Pró-Mulher e do Setor de Apoio a Medidas Alternativas – SEMA do Ministério Público do Gama, entregaram 100 cestas básicas e cestas natalina aos seus associados, na cidade do Gama – Distrito Federal.

A atividade respeitou as regras de distanciamento social como também do uso de álcool gel no local para higienização das mãos.

“A ideia surgiu logo no início da pandemia e conta com uma rede de apoio do MPDFT, que também vem nos ajudando com doações de recursos público para compra de cestas básicas, máscaras de proteção, material de higiene pessoal e limpeza para ADGE”, disse o presidente da ADGE, Helcio Gomes Ferreira.

A Associação dos Deficientes do Gama e Entorno é uma entidade que foi fundada em 01/03/2003 como entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, podendo, contudo, desenvolver atividades produtivas para subsistência e manutenção. É uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de caráter social, sem fins econômicos, políticos ou religiosos. Tem como objetivo o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência do Gama e Entorno, utilizando-se para tanto, de vários instrumentos e ações de inclusão social e cidadania.



Telefone: (61) 9.8417-9225

E-mail: [email protected]

Endereço da Associação ADGE – CNPJ: 05.667.908/0001-77:

Quadra 04 Área Especial – Salão Comunitário Setor Sul Gama – DF CEP. 72.415-200



Crédito Israel Carvalho / Gama Cidadão

Da redação do Gama Cidadão – 26/12/2021