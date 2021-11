Agora foi a vez do CEF 03 no Gama Leste receber uma edição do Projeto Grooveonline Prevenção

Um dia contagiante

Lucas e sua banda tocaram clássicos da música contemporânea. E durante a música Pesadão (Iza e Marcelo Falcão) a cantora Elys colocou a galera de pé, cantando junto. Logo em seguida ela e seu marido cantaram músicas do grupo “O Rappa”. Elys realizou uma dinâmica com a plateia, no final.

Durante o dia, em torno de 600 pessoas, extremamente animadas, assistiram a apresentações de música e teatro.

Música e teatro

A Cia. de Teatro Lábios da Lua fez uma apresentação com foco no bullying, violência e vício. Trazendo ao palco situações cotidianas de desrespeito, agressão, preconceito e uso de entorpecentes.

Mostrando o quão graves são estas questões. Pois isso é algo bem recorrente em nossa sociedade atual.

Problemas que podem atingir qualquer pessoa independente de classe ou situação social.

Dinâmicas palestras e oficinas

A psicóloga Josy Reis falou aos presentes sobre o bullying. Enfatizando os perigos disso, inclusive do cyberbullying. Uma forma muito usada atualmente por pessoas que fazem uso da tecnologia para a prática de um ato tão nocivo.

Ela enfatizou que cada um tem suas particularidades e personalidades. Que isso precisa ser respeitado. Afinal todos são especiais, independente de como sejam. Josy também reforçou a importância de cada um aceitar a si e ao próximo. Lembrando que toda brincadeira que constrange o outro não é legal. Cada um tem um dom , tem o seu talento. Cada um tem um propósito nessa vida. Durante sua fala diversos jovens se emocionaram, com alguns vindo a chorar.

Esse momento com a psicóloga Josy, serviu de alento para aqueles que sofreram ou sofrem algum tipo de bullying. Josy encerrou sua participação com uma dinâmica.

A aluna Eliza, falou sobre procurar refúgios para tentar esquecer as coisas ruins que enfrenta. Que as pessoas geralmente procuram refúgios para se esconderem da realidade a qual estão inseridos.

A aluna falou sobre a automutilação. Algo muito recorrente em meios aos jovens atualmente. O medo que muitos têm dos pensamentos julgamentos que as pessoas sofrem, por serem quem são. Pois a sociedade julga e condena.

O aluno, João Vitor, autista, que gosta de música e é DJ, falou sobre tudo que já sofreu e sofre. Ainda mais por conta ter sido diagnosticado com Autismo. Ele disse que as pessoas geralmente não gostavam dele. Caçoavam, davam risada, faziam chacota. Mas, apesar de tudo, ele acredita que pode mais. Que pode voar alto e conviver tranquilamente em sociedade. No final, Mateus foi ao palco tocar teclado. Aproveitando o momento para cantar o hino do Flamengo, time do coração.

Dhemis Messias cantou e deu uma palestra sobre sonhos. Enfatizando a importância do hoje para começar uma história de sucesso. No final Dhemis realizou uma dinâmica com a plateia. Encerrando cantando a música, “É preciso saber viver”, do Titãns.

O professor e guitarrista, Maicon, fez dinâmicas com a plateia. Ele com sua guitarra colocou todos de pé ao som de um solo. Enquanto isso, todos faziam o acompanhamento batendo os pés no chão, remetendo a um trecho da música We Will Rock You, do grupo de rock britânico Queen. Maicon cantou clássicos do rock. Ao final ele falou um pouco de sua trajetória, das coisas ruins que viveu na vida e da importância de um projeto como este. Um instrumento muito poderoso na vida dessas pessoas.

A DJ Agatha Shelford falou com os presentes contando um pouco sobre sua trajetória na música. Ela enfatizou a todos a importância de acreditar naquilo no seu potencial e seguir em frente. Não desistir dos seus sonhos, por mais difícil que sejam.

Presenças ilustres

O evento do CEF 03 recebeu a ilustre presença do Sérgio Izalci, filho do Senador Izalci Lucas (PSDB-DF), patrono do projeto. Sérgio contou um pouco da trajetória de sua família no DF. Para ele essa foi a primeira oportunidade que teve de participar de um projeto como esse. Sérgio parabenizou ao organizador, Geraldinho Gonçalves, enfatizando a importância que foi a destinação de recursos para que essas 9 escolas possam receber etapas do Projeto Grooveonline Prevenção. Para ele, esse projeto, realmente, impacta na vida dos jovens.

Hoje podemos ver que os jovens realmente sentiram a mensagem. Estas, fortíssimas, na sua visão. Sérgio está muito feliz. E na para ele, essa emenda que o Senador Izalci conseguiu foi um “golaço”. Pois, realmente, está fazendo diferença. Para Sérgio é uma pena que apenas 9 escolas estão recebendo o projeto nesse momento. Sérgio considera que todos os jovens de Brasília devem ter a oportunidade de presenciar, vivenciar, esse projeto. Pelo menos que isso aconteça uma vez ao ano.

Realização do Grooveonline Prevenção

O Projeto Grooveonline está sendo possível graças ao apoio do Senador Izalci Lucas (PSDB – DF). O senador determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele está sendo realizado através da associação CRECE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tendo como produtor executivo o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves.

