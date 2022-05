Álbum musical com cheiro de terra, mato e fulô

No domingo (15/05), às 19h, o Teatro Sesc Paulo Autran (Área Especial 2/3, Taguatinga Norte), recebe em apresentação única, o lançamento do álbum de poemas e músicas, Miolo de Pote em Cantigas e Versos, de Lilia Diniz. Ingressos com preços populares R$ 10 (meia entrada) e Censura Indicativa Livre. O álbum é fruto do Projeto Miolo de Pote em Cantigas e Versos, patrocinado integralmente pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal-FAC/DF.

O álbum será disponibilizado em várias plataformas digitais como Spotfy e Deezer.

“Para poder falar desse projeto temos que fazer uma viagem de volta para o ano de 2003, ano no qual a escritora Lília Diniz lançou, em Brasília, o livro Miolo de Pote da Cacimba de Beber, também patrocinado pelo FAC, em sua quinta edição”, fala Valéria Amorim, Diretora Executiva da Candiá Produções, proponente desse trabalho.

Lília Diniz afirma que esse projeto nos faz revistar espaços culturais hoje fechados, cafés que não existem mais, saraus que nutriram dezenas de poetas pelo DF inteiro e saber que a Arte pulsante nesse território é tão diversa e poética, que inventa e reinventa esquina de versos nas curvas das tesourinhas, coloca a moleira de todos no sol radiante do nordeste, faz voar sobre as montanhas de Minas e tece uma grande colcha de retalhos, com a colorida capacidade inventiva da arte brasileira no álbum manifestada.

“O álbum de poemas e músicas, Miolo de Pote em Cantigas e Versos, foi sendo gestado ao longo dessa jornada e com influências do Brasil profundo, mesmo tendo sido bebido nas nascentes entre os babaçuais maranhenses”, diz a poeta e cantora.

“Um poema recitado, um verso musicado e cantarolado, um pandeiro, um violão, pífanos, rabeca… e nascia em 2008 no teatro Ferreira Gullar, em Imperatriz-MA, o espetáculo LíteroMusical, com a participação de vários artistas da cidade e que veio a circular em vários estados brasileiros, com formatos diversos, ora com músicos, ora com a poeta sozinha e o pandeiro, e que, agora se consolida por meio da gravação fonográfica que vai ser disponibilizada em várias plataformas digitais”, explica Lília Diniz.

O álbum

Miolo de Pote em Cantigas e Versos conta com 29 faixas, com arranjos criados preciosamente pelo maestro e sanfoneiro Marcos Farias, filho da cantora Marinês e do Sanfoneiro Abdias. A direção musical é assinada pelo violeiro Cacai Nunes, no estúdio Casa do Chapéu, em Sobradinho-DF. Os músicos são alguns, dos vários, que fazem parte da trajetória de sucesso da artista. No Violão, Rene Bomfim, que é integrante dos grupos brasilienses “Forró Paraibola” e “Caco de Cuia”; na Rabeca, a musicista e pesquisadora de cultura popular, Maísa Arantes; na percussão, Chiquinho Lopes e Cássio Murilo; pífanos Kika Brandão e; colorindo os acordes, a viola de Cacai Nunes.

A produção executiva é assinada por Suene Karim, que atua como produtora do trabalho de Lília Diniz por mais de uma década. E a Candiá Produções, orgulhosamente faz parte dessa história desde o início e, agora, por meio de sua Diretora Executiva, Valéria Amorim, que é a proponente desse trabalho tão esperado tanto pelo público leitor, quanto pela artista.

O show

No palco Lília contará com os músicos convidados: Cacai Nunes (viola brasileira e coro), Kejin do Acordeon, Rene Bomfim (violão), Maísa Arantes (rabeca e coro), Kika Brandão (coro e Pífano), Cássio Murilo (percussão) e Chiquinho Lopes (percussão).

O público terá ainda a oportunidade de adquirir o livro em PDF, fotos, documentário e áudios armazenados em PenDrive, bem como o Livro Miolo de Pote da Cacimba de Beber em formato impresso, em embalagem especial.

O site

Além da gravação nas plataformas digitais para download, no site www.liliadiniz.com.br/ logo estará aberta a pré-reserva dos produtos finais.

Serviço:

O quê: Lançamento do álbum de poemas e músicas, Miolo de Pote em Cantigas e Versos, de Lilia Diniz pelo Projeto de nome homônimo.

Quando: Domingo (15/05), às 19h

Onde: Teatro Sesc Paulo Autran (Área Especial 2/3, Taguatinga Norte)

Quanto: Ingressos as R$ 10,00 (meia entrada)

