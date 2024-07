Brincar e aprender, tudo junto de maneira super divertida, essa é a proposta da Colônia de Férias VILA SARRAFO II que está com inscrições abertas até terça-feira, dia 9 de julho, por meio do preenchimento do formulário disponível no link https://www.cialabiosdalua. com.br/inscricoes .

Podem participar crianças de até 6 anos de idade acompanhadas dos pais. A colônia será realizada na Cia Lábios da Lua (Quadra 04 Lote 16 Comercial Setor Sul do Gama), das 8h às 12h, no quarta, dia 10 de Julho de 2024. São 40 vagas gratuitas para toda a comunidade. O Projeto Lábios da Lua da Vila Sarrafo II é realizado com recursos do FAC-DF. Informações no Instagram @cialabiosdalua

Escolas e creches

Na segunda e terça-feira, 8 e 9 de julho, o projeto receberá estudantes do ensino fundamental de escolas públicas e de creches do DF.

O Coordenador-geral da Vila Sarrafo II, Geovane Batista, explica que será realizada uma vivência em artes plásticas que será coordenada pela artista Alessandra Barros.

“Alessandra já possui mais de 20 anos de experiência como bonequeira, contadora de história, brincante e pedagoga. Quem participar terá muitas brincadeiras, oficina lúdica/pedagógica, cantigas de roda, contação de histórias e teatro de bonecos”, diz Geovane.

Lábios da Lua

Desde a sua fundação em 25/6/1992 , a Associação Lábios da Lua tem como objetivo o fomento a arte e a cultura, promovendo a cidadania e em sintonia com o meio ambiente, fazendo com que a sociedade tenha acesso à arte, bem como os artistas tenham acesso à sociedade, divulgando todas as formas de manifestações artísticas da região do Gama . O Espaço Cultural Lábios da Lua funciona na Quadra 4, lote 16, do Setor Sul do Gama, desde 10 de fevereiro de 2010. Serviço:

O quê: Inscrições abertas Colônia Vila Sarrafo II- Vivência em Artes Plásticas

Quando: Até terça, 9 de julho

O quê: Inscrições abertas Colônia Vila Sarrafo II- Vivência em Artes Plásticas

Quando: Até terça, 9 de julho

Como/onde: As inscrições devem ser realizadas por meio do preenchimento do formulário disponível no link https://www.cialabiosdalua.com.br/inscricoes

O Projeto Lábios da Lua da Vila Sarrafo II é realizado com recursos do FAC-DF. Informações no Instagram @cialabiosdalua