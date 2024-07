Brasília E-Sports Agita Centro Olímpico e Paralímpico Gama

Nos dias 12 e 13 de julho, o Centro Olímpico e Paralímpico Gama foi palco de mais uma edição do Brasília E-Sports. O evento, com entrada totalmente gratuita, foi promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal em parceria com o Instituto Inside Brasil, apoiando a relevância dos jogos virtuais na região de Brasília.

A arena do evento proporcionou uma experiência imersiva aos visitantes, com área free-to-play repleta de estações de jogos gratuitos. Entre as atrações, destacaram-se os simuladores de corrida, consoles de diversos jogos, espaços de realidade virtual equipados com óculos VR, além de muita pipoca e algodão-doce.

E-Sports (esporte eletrônico), que já ocupa um lugar de destaque nos meios de comunicação em todo o mundo, também tem seu público cativo em Brasília, como o seu Geraldo (64), um frequentador constante do evento, que não perde uma edição e sempre leva o neto para aproveitar as novidades.

“Desde a inauguração eu não perco um evento. Sai de Santa Maria, onde eu moro para trazer meu aqui no Gama também. Acho uma oportunidade única de nos divertirmos juntos e ainda conhecer as novas tecnologias”, comentou ele.

Para quem perdeu os últimos dias, ainda há várias oportunidades de participar.

Confira o restante da programação do Brasília E-Sports:

SAMAMBAIA – 16/07/2024 e 17/07/2024;

RECANTO DAS EMAS – 19/07/2024 e 20/07/2024;

BRAZLÂNDIA – 23/07/2024 e 24/07/2024;

ESTRUTURAL – 26/07/2024 e 27/07/2024;

PARQUE DA VAQUEJADA – 30/07/2024 e 31/07/2024;

SETOR “O” – 02/08/2024 e 03/08/2024.

RIACHO FUNDO 1 – 06/08/2024.

Para mais informações, os interessados podem acompanhar pelas seguintes redes sociais:

Instagram: @inside.ggbsb

E-mail: [email protected]

Telefone: (61) 3336 8181