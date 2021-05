Realizadas periodicamente, as ações contribuem para a inserção profissional de PCDs e outros grupos minorizados

O Carrefour realizará entre os dias 24 e 28 de maio uma ação voltada especificamente para a contratação de pessoas com deficiência em todo o Brasil. Com diversas edições ao longo do ano, as chamadas Semanas ou Dias D consistem em datas especiais voltadas para a contratação de profissionais de perfis diversos. Com esta iniciativa, a empresa vem contribuindo para a inclusão profissional de pessoas de grupos minorizados, reforçando o compromisso com a valorização e o aumento da diversidade e inclusão em seu ecossistema.

Para se candidatar, um dos pré-requisitos é que o profissional com deficiência se identifique com o propósito do Carrefour de contribuir para um mundo melhor, aplicando este comportamento durante todas as suas relações. As vagas são para todo o Brasil e possuem cargas horárias distintas de acordo com a oportunidade.

Todas as etapas do processo seletivo acontecem de forma online, com exceção da entrevista com o gestor que é realizada presencialmente para que o candidato possa visitar a unidade e visualizar a função que será desempenhada. As inscrições acontecem entre os dias 24 e 28 de maio pelo site: http://99jobs.com/carrefour/ jobs/142323-profissionais-com- deficiencia-carrefour .

“Valorizar a diversidade e a inclusão faz parte do DNA do Carrefour e é uma questão estratégica para nós, em âmbito global. Para isso, promovemos a inserção profissional de grupos minorizados, já que entendemos que o trabalho é um dos principais fatores de inclusão social”, afirma Kaleb Machado, gerente de Diversidade e Inclusão do Grupo Carrefour Brasil. “Temos percebido consideráveis avanços na inserção profissional de pessoas com deficiência, mas é fato que elas ainda enfrentam grande dificuldade para se inserir no mercado de trabalho”.

Além da Semana D, o Carrefour desenvolve uma série de iniciativas para o público de pessoas com deficiência. Dentre elas, a companhia divulga ao longo de todo o ano vídeos específicos com dicas de convivência, enviados para líderes e colaboradores, e conta com a confecção de coletes de identificação para colaboradores com deficiência auditiva nas lojas. O Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, em setembro, é comemorado com ações específicas nas lojas.

Em abril, a companhia anunciou também o Programa IDE (Inclusão, Diversidade e Equidade) voltado para o desenvolvimento e aceleração de carreira de colaboradores de perfis minorizados (pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas trans e refugiados). Durante 6 meses, os colaboradores selecionados passam por uma trilha de conhecimento denominados “soft skills”, além de capacitação técnica para ocuparem posições de liderança no Carrefour.

Diversidade e Inclusão no Carrefour

Os projetos voltados a pessoas com deficiência são apenas algumas das ações da Plataforma de Diversidade e Inclusão, do Grupo Carrefour Brasil, estrutura criada em 2012 e que abriga os Comitês Estratégico e Gestor de Diversidade, além dos grupos de afinidade. A Plataforma trabalha para assegurar os melhores padrões de conduta no tratamento com as pessoas, na busca e acolhimento da diversidade nas práticas de gestão dos negócios e na contribuição para um mundo mais sustentável.

Desta forma, a empresa atua no sentido de promover a equidade de oportunidades e de tratamento, além de oferecer um ambiente de trabalho respeitoso e acolhedor em todas as operações, buscando um espaço em que todas as características são valorizadas e onde as pessoas são tratadas com respeito e de maneira inclusiva.

Sobre o Grupo Carrefour Brasil



http://www. grupocarrefourbrasil.com.br Há mais de 45 anos no país, o Grupo Carrefour Brasil é líder de mercado de distribuição de alimentos. A partir de uma plataforma omnicanal e multiformato, reúne operações de varejo e Cash & Carry, além do Banco Carrefour e de sua divisão imobiliária, o Carrefour Property. Atualmente, conta com os formatos Carrefour (hipermercado), Carrefour Bairro e Carrefour Market (supermercado), Carrefour Express (varejo de proximidade), Carrefour.com (e-commerce), Atacadão (atacado e atacado de autosserviço), além de postos de combustíveis e drogarias. Presente em todos os Estados e Distrito Federal, sua operação já abrange mais de 721 pontos de vendas. Com faturamento de R$ 74,8 bilhões em 2020 e mais de 95 mil colaboradores no Brasil, a empresa é a segunda maior operação dentre os países nos quais o Grupo Carrefour opera. A companhia se destaca ainda por ser uma das maiores empregadoras privadas do país e uma das 20 maiores empresas listadas na bolsa brasileira (B3). Além disso, tem focado em democratizar cada vez mais o acesso da população à alimentação saudável, promovendo o movimento Act For Food. No mundo, o Grupo Carrefour atua em mais de 30 países e, nos próximos anos, implementa estratégia prevista no plano Carrefour 2022, por meio da qual lidera intenso movimento de omnicanalidade, transformação digital e transição alimentar para que seus clientes consumam ainda melhor em qualquer lugar. Com mais de 320 mil colaboradores e 13 mil lojas espalhadas pela Europa, Ásia e América Latina, está presente na vida de mais de 105 milhões de clientes. Em 2020, a receita global da companhia totalizou € 78,6 bilhões.

