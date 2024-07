Carro Abandonado no Gama Preocupa Moradores

A falta de fiscalização e rondas pela cidade expõe a gestão deficiente dos administradores públicos da RAII. De acordo com um morador, que preferiu não se identificar, o problema do carro abandonado persiste há vários dias, sem qualquer ação ou posicionamento da Administração Regional ou de segurança pública.

Viu carro abandonado por aí? Saiba como denunciar

A população pode participar ativamente da operação, ao entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP) e denunciar esses casos de abandono de veículos em espaços públicos. Para isso, foi criado um novo canal para encaminhamento de informações, por meio do e-mail [email protected].

É importante incluir detalhes que facilitem a localização dos veículos, como endereço, ponto de referência e, se possível, fotos. As informações também podem ser encaminhadas ao site Participa-DF (https://www.participa.df.gov.br/), ao número 162 e às próprias administrações regionais.