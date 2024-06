CEF 15 do Gama Celebra o Dia da Integridade

No último dia 07 de junho, o Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama foi palco de uma celebração vibrante do conhecimento e da moralidade, marcando o Dia da Integridade. Este evento reuniu estudantes, professores e representantes da comunidade escolar para enfatizar a importância da integridade para a nossa sociedade.

Com o objetivo de enaltecer comportamentos éticos e fomentar a formação de cidadãos conscientes e comprometidos, o Dia da Integridade se destacou como um marco para a escola. A programação diversificada incluiu palestras inspiradoras, apresentação musical, entrega de certificados e um animado concurso de cosplay, todos simbolizando a união da comunidade em torno dos valores compartilhados.

O projeto “NaMoral”, uma colaboração entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Secretaria de Educação, continua a ganhar força, mobilizando os jovens em direção a uma sociedade mais equitativa e livre de corrupção. O Dia da Integridade não apenas celebrou esses ideais, mas também reafirmou o compromisso coletivo com um futuro mais íntegro para todos.