Ceilândia será palco das comemorações do Dia da Favela

No próximo dia 04 de novembro (quinta-feira) será celebrado em várias periferias do país, o Dia da Favela. E em Brasília não será diferente. A cidade satélite da Ceilândia será o palco de várias apresentações artísticas e culturais.

Será um dia dedicado à música, cultura e esportes, a programação conta com as participações de Marcelo Café, MC Nego Palozo, Keven Paka, Dj Paulo Sérgio, Mc Crazy, Mano Dhyaga, Débora Glamurosa, Grupo Alto Astral, Dj Ocimar, In the Hood, N Santos (poeta), Cézar Rodrigues, ElaFav (B.Boys), Batalha da Ideia vs Batalha do Terminal, Grafite Kelly, Máfia Norte e Edmar Silva.

O evento é uma parceria da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), Central Única das Favelas (CUFA/DF), Frente Favela Brasil e Coletivo Cultural Sol Nascente. A ideia é oportunizar a reflexão dos problemas existentes nesses territórios, o descaso e a negligência históricos demandados a esses lugares e seus moradores.

A Secretária de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), Marcela Passamani que já desenvolve diversas atividades, projetos e ações sociais nas regiões administrativas do Distrito Federal acredita que a data reforça a cidadania e a representatividade dessas comunidades. “Ceilândia sempre foi um valioso polo de cultura em nossa cidade. Desejo vida longa à essa parceria para que possa se estender para todo Distrito Federal em um futuro bem próximo. Oportunizar cultura é receber de volta a sustentabilidade e o desenvolvimento social e econômico que esses espaços produzem”, destaca.

Á frente da coordenação da CUFA de Ceilândia, David Rodrigues, destaca a ação como importante via de acesso à oportunidades, auto estima e serviços sociais. “Nossas ações têm como principal objetivo dar voz as estas comunidades. Os trabalhos que desenvolvemos a nível nacional ou local, nos aproxima da consciência e do orgulho de ser periférico e das garantias que são nossas por direito”, pontua.

16ª edição – Esse ano, o sambista e poeta Arlindo Cruz será o homenageado do evento por suas letras e composições de exaltação e valorização das favelas. As atividades também serão realizadas em favelas nos estados da Paraíba, Rio de Janeiro, Maceió e diversos outros espaços por todo Brasil.



Serviço:

Dia da Favela

Onde: Estação Cidadania CEU das Artes – QNR 2 Ceilândia

Quando: Dia 04/11 das 14 às 20 horas

Participe!