Centros olímpicos e paralímpicos abrem rematrícula

Estão abertas as rematrículas para os antigos alunos dos Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs) de Planaltina, Santa Maria e Gama. Os interessados em continuarem praticando modalidades esportivas nos espaços devem realizar o procedimento, totalmente virtual, pelo Sistema de Gestão dos COPs, Sigecop (link abaixo), da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), entre os dias 15 e 28 de setembro. As datas respeitam o cronograma do edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

As unidades esportivas funcionarão com base em uma série de protocolos sanitários. Como exemplo, nesse primeiro momento, as unidades funcionarão com 50% da capacidade total. As vagas serão destinadas somente aos alunos que já faziam parte do banco de dados de matrículas da pasta do Esporte, com cadastro ativo em fevereiro de 2020. No ato do preenchimento do formulário de cadastro de inscrição deverá ser informado, obrigatoriamente, o CPF do respectivo aluno, independente da idade.

O aluno que não quiser retornar às atividades devido à pandemia de Covid-19 deverá realizar todo o procedimento normalmente, para assegurar a sua vaga, e, após a conclusão do processo de rematrícula, terá a oportunidade de manifestar a opção de não participar das atividades, de modo que não tenha a matrícula cancelada. São dezenas de modalidades disponíveis, dependendo da unidade desejada. Entre elas, natação, karatê, hidroginástica, atletismo, futebol society, futebol feminino, desenvolvimento motor, dança e basquete.

O processo de rematrícula seguirá as seguintes etapas: cadastro de inscrição no sistema Sigecop; análise das informações apresentadas pelo aluno; convocação para a apresentação da documentação; análise documental; divulgação da lista provisória dos alunos rematrículados, fase recursal quando a lista primeira lista; e divulgação do julgamento dos recursos e da lista definitiva. A previsão é que essa última fase seja publicada em 15 de outubro. Em breve serão iniciadas também as matrículas.

Os alunos ou representantes legais que não possuírem acesso à internet ou tiverem dificuldade no acesso ao SIGECOP poderão comparecer ao Centro Olímpico e Paralímpico do qual seja aluno, podendo solicitar auxílio de um servidor para efetivar o cadastro de inscrição. Nos seguintes dias e horários: de segunda à sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.

Faça sua rematrícula, clique aqui!

*Informações do site da Secretaria de Esporte do DF – 15/09/2021