Chamamento de Atrações Gama Criativo Seleção de atrações artísticas que se apresentarão no Projeto com espetáculos, exposição e venda de artesanato

Vão até segunda-feira, dia 22 de agosto, as inscrições para artistas e grupos residentes no Gama participarem do processo de seleção de atrações artísticas que se apresentarão nas cinco edições remanescentes do projeto Gama Criativo, a saber: 25/08, 04/09, 23/10, 27/11 e 11/12, na Praça do Parque Infantil do Setor Leste. O Gama Criativo é composto por seis feiras, sendo uma por mês, e irá contratar doze grupos do DF e entorno, sendo previstos dois para cada edição do evento. O projeto conta com patrocínio do FAC/DF.

Depois da primeira edição realizada em maio, a segunda edição será realizada em agosto, no domingo (25), das 10h às 17h. Vários artesãos do Gama estarão presentes com os seus produtos. A iniciativa visa estimular a economia criativa daquela região administrativa por meio de por meio de espetáculos, exposição e venda de artesanato.

A proponente do projeto, Maria Celma Tavares, fala que poder contratar artistas locais é algo extremamente significativo.

“É maravilhoso poder contratar artistas gamenses. Pretendemos contar com 20 expositores e selecionar espetáculos culturais de grupos de nossa cidade, oferecendo cultura, lazer e diversão a esse segmento da sociedade caracterizado pela baixa renda e pelo pequeno acesso às atividades lúdico-culturais”, disse Maria Celma. A artesã e idealizadora do Gama Criativo e filha da proponente, Jéssica Tavares, afirma que o artesanato no Gama sempre esteve em segundo plano. “Estamos muito satisfeitos porque finalmente a nossa associação foi criada. Pretendemos, com a nossa união, mostrar a nossa arte, gerar renda e alegria aos moradores do Gama e arredores”, observou.

Chamamento

As inscrições serão analisadas por profissionais de notório saber na área artística. O processo inscrição e seleção de atrações garante a transparência na realização do intercâmbio. O processo seletivo é uma forma de garantir qualidade na programação e dar visibilidade e repercussão para a iniciativa, despertando interesse por parte do grande público e gerando a possibilidade de haver outras edições do projeto com a proposta de ser uma atração para as cidades de periodicidade anual.

Serviço:

O quê: Chamamento de Atrações Gama Criativo– iniciativa que realizará feiras de economia criativa, sendo uma por mês e contará com espetáculos, exposição e venda de artesanato

Quando: Até o dia 22 de agosto

O projeto conta com patrocínio do FAC/DF. Link para inscrição: https://docs. google.com/forms/d/e/ 1FAIpQLSeLuHtj1udR9WALhKUPeN9u 4B22ORRD7sbjCqsvPv2jrn2JZg/ viewform?pli=1 Informações: Jéssica Tavares (61 98440-8557)