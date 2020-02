Ciclovia entre Santa Maria e Gama em fase de sinalização

A obra da ciclovia na DF-483, que liga o Gama a Santa Maria, está em fase de sinalização horizontal e vertical. A previsão de entrega dos 3,6 quilômetros, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), é até o fim desta semana – prazo que pode variar em função da incidência de chuvas. Foram investidos R$ 651.389,71, provenientes de emenda parlamentar.

Há duas décadas, o meio de transporte de Antenor José de Sousa, 71 anos, é a bicicleta. Morador de Santa Maria, o aposentado elogia a ciclovia construída pelo GDF. “Antes tínhamos medo de passar por aqui e sermos atingidos pelos carros; agora podemos ir na velocidade da bike, bem tranquilos”, comenta.

Jean Almeida, 46 anos, vai todos os dias para o trabalho de bicicleta. Na maioria das vezes, ele precisa dividir o acostamento com os carros que trafegam no local. Na avaliação do contador, essa via para os ciclistas vem em boa hora. “Temos um número muito grande de ciclistas”, ressalta. “Agora, vamos conseguir acessar a BR-040 de bicicleta. A pista ficou bonita e bem-elaborada”.

Mais ciclovias virão

A pista se somará aos 53,3 quilômetros de ciclovias que o DER/DF vem construindo para ampliar as possibilidades de bicicletas, reduzindo a emissão de poluentes e criando alternativas de transporte. A previsão para os próximos três anos é de construção de mais 90 quilômetros.

Além disso, há 42 quilômetros de acostamentos cicloviáveis em rodovias do Distrito Federal. A pista na DF-483, dividida em faixas de duas mãos, servirá também para lazer de moradores da região.

Com informações da Agência Brasília – 26/02/2020