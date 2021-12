Cufa Empreenda oferece últimos encontros de 2021

O Cufa Empreenda chega ao fim do ano letivo com novidades em sua programação. Para compor a oficina Aprendendo a Aprender em Casa, o projeto abre inscrições para 5 dias de encontro sobre o tema, de 13 a 17/12, das 19h30 às 21h30, nas áreas de educação, cultura e empreendedorismo.

Trata-se da última oportunidade de capacitação oferecida ainda este ano pela Central Única das Favelas do Distrito Federal (Cufa DF), que já dá início à preparação de seu calendário de 2022. A realização do Empreenda pela Cresce DF e pela CUFA DF, em parceria com a Projeto SA, é possível graças à viabilização dos recursos pelo Ministério Público do Trabalho.

Esse último curso, oferecido no mês de dezembro, perpassa áreas do conhecimento relativas à autonomia empreendedora do alunado a partir de perspectivas criativas, humanas e artísticas. Temas como gestão criativa, o humor como ferramenta, criatividade no mundo real e comunicação eficiente são exemplos do que se pode encontrar nas ementas da formação oferecida à comunidade. A proposta gira em torno de ensinar a obter os próprios recursos de aprendizagem e melhorar as habilidades autodidatas.

Novidades para 2022

O presidente da Cufa DF, Bruno Kesseler, comenta sobre essa rede de atuação e sobre as perspectivas para o próximo ano: “contamos com uma rede muito forte de profissionais e instituições envolvidas em todo o processo para conseguir executar o Cufa Empreenda com eficiência e qualidade. Nossos apoios, nossas parcerias, nosso corpo docente, nossa equipe, em geral, todas e todos estão de parabéns. Não lograríamos tanto êxito sem essas pessoas. E é com essa mesma competência e força de trabalho que anunciamos nossa abertura de portas para 2022. Ano que vem teremos mais Cufa Empreenda com ainda mais excelência. Nossa expectativa é de que possamos retomar os encontros presenciais. Estamos trabalhando para que isso ocorra”.

Serviço: Cufa Empreenda — Aprendendo a Aprender em Casa.

Inscrições: https://cufadf.com.br/site/? page_id=3614

Rede social: https://www.instagram.com/ cufaempreendadf/

Modo: online.

Local: plataforma Zoom

Programação:

Curso: A gestão criativa. Na vida e no trabalho, como a criatividade pode ajudar a entender a comunidade a seu redor.

Data: 13/12.

Horário: 19h30 às 21h30.

Palestrante: Bruno Kesseler é presidente regional da Cufa DF e fundador da ONG Projeto SA – Servir e Amar. Formado em administração, é palestrante, ativista social e cultural, empreendedor social e produtor cultural da cidade. Promove grandes eventos como Top Cufa DF, Taça das favelas Brasília, Cufa Empreenda e Liga Internacional de Basquete de Rua (Liibra).

Curso: O humor como forma de driblar as dificuldades sem perder o foco da resolução de problemas.

Data: 14/12.

Horário: 19h30 às 21h30.

Palestrante: Ana Luíza é atriz formada pela Universidade de Brasília UNB, palhaça premiada, diretora, arte educadora e produtora cultural. É especialista técnica em palhaçaria clássica pela École de Clown et Comedie Francine Cotê Montreal-CA. Atua no cenário cultural há 20 anos. Fundadora do Cabaré da Nega e integrante da Andaime Cia de Teatro,Cia Colapso e Coletivo Laboratório de Palhaças e Palhaços. Atualmente tem sua pesquisa voltada para a comicidade negra, revisão de conceitos de gênero e raça na construção do humor e milita pela importância do protagonismo negro em festivais de circo e teatro.

Curso: A criatividade em levar mundo real com uma visão do sentir estético da arte.

Data: 15/12.

Horário: 19h30 às 21h30.

Palestrante: Taigo Meirelles é pintor e mestre em artes visuais pelo Instituto de Artes da Universidade de Brasília. Tem desenvolvido trabalhos em pintura, com interesse em figuração e que exploram o choque entre os meios tradicionais da pintura, e a estética das imagens nas mídias contemporâneas. As pinturas recentes flertam com a tradição onde a atmosfera pictórica é confrontada pelos excessos das imagens digitais.

Curso: Através do corpo existe uma inspiração que desperta a criatividade ou é a partir da criatividade que surge uma inspiração coreográfica?

Data: 16/12.

Horário: 19h30 às 21h30.

Palestrante: Marcelo Amorim é professor, dançarino e coreógrafo de danças de salão há aproximadamente 28 anos. Fundou em Brasília no ano de 1997, a Companhia de Dança Marcelo Amorim (CDMA), hoje com 24 anos, operando no formato online. Em sua formação fez aulas com renomados mestres do Brasil e do exterior. Integrou, em 2011, o quadro Dança dos Famosos da Rede Globo como professor da modelo e atriz Ellen Rocche. Ministrou aulas e fez shows em congressos e eventos dentro e fora do Brasil.

Curso: O despertar para uma comunicação criativa e empreendedora e prática.

Data: 17/12.

Horário: 19h30 às 21h30.

Palestrante: Renê Silva nasceu no Complexo do Alemão. Sua trajetória de empreendedor começou aos 9, vendendo doces. Aos 10, criou uma campanha para arrecadar doações de alimentos não-perecíveis para moradores que viviam em situações precárias. Também concebeu a Voz das Comunidades para ajudar a resolver os problemas sociais com projetos culturais e esportivos. Ficou conhecido mundialmente em 2010, durante a ocupação da polícia e exército no Complexo do Alemão, quando narrou, em tempo real, pelo Twitter, tudo o que acontecia na comunidade. Aos 17, tornou-se um dos 100 jovens negros mais influentes do mundo, segundo a MIPAD, indicado pela UNESCO Brasil.