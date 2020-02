Curso de Biomedicina está entre os mais concorridos da área de saúde

A Biomedicina é uma carreira que transita entre a Biologia e a Medicina e é um dos cursos mais concorridos da área de saúde, assim como Enfermagem . Nas universidades que aderem ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a nota de corte para Biomedicina está entre 650 e 700 pontos. Quem optar também pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) pode ingressar com a nota de corte a partir de 500.

Os biomédicos podem trabalhar em pesquisas de laboratório, fazer análise clínica, atuar em hospitais, indústrias de medicamentos e muitas outras áreas. Vale lembrar que estes profissionais não prescrevem remédios e nem fazem cirurgias, o profissional tem foco em pesquisas sobre causadores de enfermidades e suas possíveis curas.

O bacharel em Radiologia, Gilberto Silva de Araújo, 39, optou pela segunda graduação em Biomedicina na Uninassau , com intuito de crescer na área de imagem. Natural de Serra Preta, interior baiano, Gilberto reconhece a importância dos estudos. “Minha mãe teve 13 filhos e sempre nos incentivava a estudar. Meu diploma me habilita para trabalhar em análises clínicas mas, também, quero atuar na área de bioimagem”, diz o estudante que planeja continuar estudando. “Meu sonho é continuar estudando. Se fosse pagar a mensalidade integral, não seria possível, mas tive apoio da bolsa do Educa Mais Brasil”, finaliza.

Quanto ganha um biomédico?

De acordo com o Site Nacional de Empregos (SINE), um profissional desta área pode começar ganhando entre R$ 1.563, em uma pequena empresa, e R$ 2.113, em uma grande empresa. Já os currículos mais experientes podem ser de R$ 3.052 a R$ 5.159. Confira mais informações no site do Educa .

Bolsa de estudo para Biomedicina

É possível cursar Biomedicina com bolsas de estudo com até 70% de desconto na mensalidade. Basta acessar o site do Educa Mais Brasil, escolher o curso e ver as opções disponíveis para sua localidade. Você pode começar o ano de 2020 fazendo o curso que sempre sonhou.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil