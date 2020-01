Curso promove encontro gratuito de Atualização Jurisprudencial

Anualmente o cursinho reúne parte do seu corpo docente, formado por especialistas do Direito, e promove este Encontro para abordar de maneira aprofundada os principais julgados dos Tribunais Superiores de 2019. Nos três dias do evento, os professores apresentarão ao público um panorama das principais súmulas e da jurisprudência dos tribunais superiores, por meio de uma análise diferenciada dos Informativos do STF e do STJ.

Para o idealizador do projeto, o advogado e especialista em Direito Penal, Tiago Pugsley, esta é uma excelente oportunidade para bacharéis em Direito que pretendem seguir a Carreira Pública, otimizarem os estudos. “As edições anteriores foram um sucesso, o público saiu bem satisfeito. Comentamos os principais posicionamentos dos Tribunais Superiores (STJ e STF) e os reflexos deles nos concursos públicos”, afirma o professor.

O Encontro é gratuito e acontecerá nas duas unidades da instituição, localizadas na Asa Sul e em Águas Claras, nos períodos matutino e noturno, simultaneamente. No momento da inscrição, o participante poderá escolher o local e o turno de sua preferência – e deverá levar 2kg de alimentos não perecíveis somente no primeiro dia, já que a inscrição pelo site dá direito aos 3 dias do encontro.

Confira as disciplinas abordadas e os professores convidados para a edição de 2020:

Direito Constitucional – João Trindade

Direito Civil – Roberta Queiroz

Direito Processual Civil – Gustavo Alves

Direito Penal – Tiago Pugsley

Direito Processual Penal – Larissa Luz

Legislação Penal Especial – Fernando Cocito

SERVIÇO

Data: 20, 21 e 22 de janeiro de 2020

Horário: Manhã (8h15 às 11h50) ou noite (19h15 às 22h50)

Local: IMP Asa Sul (L2 Sul · SGAS 603 Conjunto “C”) ou IMP Águas Claras (Avenida Jacarandá, lote 16).

Para participar, basta realizar a inscrição gratuita pelo site www.impconcursos.com.br ou clicando AQUI (http://bit.ly/encontro_ jurisprudencial)