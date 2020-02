Edital de Convocação da ADGE – Associação dos Deficientes do Gama e Entorno, para Assembleia Geral Ordinária, para Aprovação da Prestação de Contas da entidade do ano de 2019.

O presidente da Associação dos Deficientes do Gama e Entorno – ADGE, CNPJ 05.667.908/0001-77, Sr. Helcio Gomes Ferreira, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto, convoca todos os Diretores, Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Associados em situação regular, para a Assembleia Geral Ordinária da Associação, tendo como pauta: 1) Aprovação da prestação de contas da ADGE, referente ao ano de 2019 e 2) Assuntos Gerais. A realizar-se no dia 21 de março de 2020, na sede da Associação, no endereço: Quadra 04, Área Especial S/N, Salão Comunitário, Setor Sul – Gama/DF, com início às 09h, seguindo o que rege o Estatuto da entidade.

Gama, 17 de fevereiro de 2020.