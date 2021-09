Em torno de 300 pessoas, entre alunos e servidores, prestigiaram mais um dia do Projeto Grooveonline

O músico e baterista Lucas Gonçalves realizou, na manhã desta segunda-feira (20), mais uma etapa do seu projeto de Oficinas de Musicalização. Esta etapa aconteceu no Centro de Ensino Fundamental 3, localizado no Gama Leste.

Alunos, professores e servidores do CEF-3 puderam participar de oficinas, apresentações musicais e um debate sobre musicalidade e Internet. Foram momentos de muita alegria, abrilhantados com apresentações musicais do músico Lucas Gonçalves e sua banda. Os presentes puderam ouvir clássicos da música contemporânea. Na ocasião teve um público presente, de mais de 300 pessoas. O que reforça ainda mais o sucesso que está sendo o Projeto Grooveonline.

O projeto Grooveonline tem como objetivo incentivar o jovem e o adolescente a se envolver com a música e desenvolver habilidades que poderão usar em qualquer área da vida, também a conscientização do uso da internet para aplicar o uso das suas habilidades e mostrar os caminhos que eles têm para isso.

Os presentes aproveitaram a oportunidade para adquirirem mais conhecimentos sobre musicalidade. Alunos que participaram do evento enviaram seus elogios.

A aluna Sarah Gabrielly parabenizou a todos pelo momento incrível que vivenciaram em sua escola. “Ela vinha enfrentando um momento muito difícil nos últimos dias. Vê-los e ouví-los tocando daquela maneira a fizeram se sentir bem melhor, de alguma forma.” Ressaltou Sarah. Já para o aluno Lucas (lusquina) o dia foi muito “top” e adorou as apresentações musicais.

O diretor da escola, o Sr. Julho César ressaltou o sucesso que foi receber o Grooveonline na sua escola. Ele disse estar muito feliz por ter em sua escola, um projeto desse nível. Pois, segundo o Sr. Julho, “em outros tempos era muito difícil reunir todos os alunos na sua escola.” Isso foi possível nessa edição do projeto. O Sr Julho ressaltou, também, que a algum tempo vem realizando trabalhos voltados para a música e que o projeto fez tudo engrandecer ainda mais. Julho César está a 14 anos como diretor do Centro de Ensino Fundamental 03 do Gama Leste.

O músico Lucas Gonçalves:

Filho de Brasília, Lucas Gonçalves, sempre teve contato direto com a música. Atualmente, Lucas é professor de música, tem sua banda e possui canal no YouTube. Além disso, promove palestras sobre musicalidade. O baterista possui vasta experiência no desenvolvimento da temática musical para o público infanto juvenil. Ele é autor do livro: “7 passos para ser um músico bem sucedido nas redes sociais.”

Agora, Lucas Gonçalves, executa seu novo projeto de oficinas de musicalização em escolas.

Saiba mais sobre o projeto:

O projeto consiste em oficinas de musicalização. Há, também, palestras com a temática: “Música e Internet”. A temática abordada é o impacto que a música e a internet têm no meio social do jovem e adolescente.

As atividades nas escolas obedecem a seguinte sequência de ações:

– Atividades em pátio / Auditório das escolas

– Encontro musical com a participação de banda para a sensibilização e abertura das atividades

Palestra com a participação de convidados

Oficinas de música

Oficina de musicalização – teoria e prática

Oficina de musicalização – prática de conjunto

Estão sendo produzidos vídeos para Youtube e demais Redes Sociais com o Tema: “Projeto Grooveonline – Música e Internet”. O material está dividido em seis capítulos:

Influência da música na vida do jovem Como desenvolver a parte motora e cognitiva através da música O processo de aprendizagem acelerada Realidade da internet na vida do jovem Como a internet pode ajudar ou atrapalhar a sua vida Como é trabalhar com música e internet

O Projeto Gooveonline está sendo possível graças ao apoio da Deputada Federal Paula Belmonte (Cidadania – DF). A deputada determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele será realizado através da associação CRESCE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tendo como produtor executivo o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves.

A próxima escola que receberá o projeto será o Centro de Ensino Fundamental 11, localizado no Gama Sul. O evento será no período da manhã e será das 08 às 10 horas.

O projeto Grooveonline contempla, ao todo, 10 escolas neste primeiro momento. Confira as datas:

